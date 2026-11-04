Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde çöp toplama çalışması sırasında elektrik direği ile çöp kamyonu arasına sıkışan belediye temizlik işçisi Yakup Esen (45), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Merkezefendi Belediyesinde çalışan Esen, Çakmak Mahallesi'nde çöp topluyordu. M.Ö.'nün kullandığı 34 EUR 586 plakalı çöp kamyonu, konteynere yanaşmak için geri manevra yaptığı sırada Esen, araç ile elektrik direği arasında sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Esen, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Çöp kamyonunun sürücüsü gözaltına alındı.

BELEDİYEDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Belediye Başkan Yardımcısı Osman Bartal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü çalışma arkadaşımız Yakup Esen'in hayatını kaybetmesinin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhum Yakup Esen'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm çalışma arkadaşlarımıza başsağlığı ve sabır diliyoruz.”