ABD’nin Tennessee eyaletinde yaşayan Carter Stevens için çöp konteynerleri adeta birer hazine sandığı.

Genç girişimci, özellikle lüks konut siteleri ve kurumsal ofis çevrelerindeki atık alanlarını tarayarak kullanılabilir durumdaki eşyaları topluyor.

Bakım ve temizlikten geçirdiği bu ürünleri internet üzerinden alıcılarla buluşturan Stevens, bir yıllık dönemde tam 140 bin dolarlık satış rakamına imza attı.

LÜKS KOLTUKLARDAN ELEKTRONİK CİHAZLARA KADAR HER ŞEY ÇIKIYOR

Mart 2024’te adım attığı bu alanda buldukları, duyanları şaşkına çeviriyor. Stevens’ın konteynerlerden çıkardığı eşyalar arasında el yapımı halılar, tabletler, tasarım mobilyalar ve antika eşyalar bile yer alıyor.

Kendi evindeki eşyaların da neredeyse tamamını bu yolla temin eden girişimci, kargo maliyetlerini bile ambalaj malzemelerini yine çöplerden toplayarak en aza indiriyor.

TEK SEFERDE 190 OFİS KOLTUĞU BULDU: 27 BİN 600 DOLAR KAZANDI

Stevens’ın bu işteki en büyük kazancı ise taşınan veya küçülmeye giden şirketleri takip etmesiyle gerçekleşti. Bir ofis binasının yanına bırakılmış piyasa değeri oldukça yüksek 190 adet ergonomik ofis koltuğu bulan Stevens, bunları internet üzerinden satarak tek kalemde 27 bin 600 dolar gelir elde etti.

Benzer şekilde bir binanın önüne atılan 120 adet çalışma masasını da toplayarak nakde çevirdi.

ARABASINDA YATARKEN BULDUĞU BİR ÇİFT AYAKKABI HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

Bugün elde ettiği yüksek gelire rağmen Stevens’ın hikâyesi zorlu bir geçmişe dayanıyor. Geçmişte yaşadığı bağımlılık ve ekonomik kriz nedeniyle 2023 yılında kirasını ödeyemeyen Stevens, bir dönem kendi otomobilinde yaşamak zorunda kaldı.

Hayatının kırılma anı ise Mart 2024’te bir benzin istasyonunun yanında bulduğu iyi durumdaki bir çift ayakkabıyla geldi.

Ayakkabıyı temizleyip 35 dolara satması, ona bu alandaki potansiyeli gösterdi. Kazancını biriktirerek gayrimenkul sektörüne adım atmaya hazırlanan Stevens, gözüne kestirdiği hiçbir çöp konteynerini incelemeden geçmeyeceğini söylüyor.