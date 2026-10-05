Çalışma, Çin’deki araştırmacılar tarafından gerçekleştirildi ve sonuçları ACS Applied Materials & Interfaces dergisinde yayımlandı. Araştırmacılar, geleneksel koku giderme yöntemlerinin enerji tüketimini azaltmak amacıyla güneş ışığını ısıya dönüştüren özel bir sistem tasarladı.

GÜNEŞ IŞIĞINI ISIYA ÇEVİRİYOR

Evsel atıklar konteynerlerde beklerken parçalanmaya başlıyor. Özellikle yiyecek kalıntılarının bozulması sırasında amonyak ve farklı uçucu organik bileşikler açığa çıkıyor. Çöp konteynerlerinin çevresinde hissedilen yoğun kokunun önemli bir bölümü de bu süreçte oluşuyor.

Geliştirilen sistemde güneş ışığını emerek ısıya dönüştüren özel bir malzeme kullanılıyor. Konteynerin üst bölümüne yerleştirilen düzenek güneş altında ısınırken, içerideki kötü kokulu gazların parçalanmasını hızlandırıyor. Böylece koku oluşturan maddeler dışarı yayılmadan önce sistemin içinden geçiriliyor.

Araştırmacılar yöntemi yalnızca laboratuvar ortamında bırakmadı. Sistem, içerisinde meyve ve ekmek atıklarının bulunduğu bir çöp konteynerinde 40 günden uzun süre test edildi. Bu süre boyunca atıkların bozulmasıyla ortaya çıkan gazlar ve sistemin koku giderme performansı takip edildi.

40 GÜNDEN FAZLA TEST EDİLDİ

Denemelerde sistemin güneş ışığı bulunduğu sürece çalışabildiği ve atıklardan çıkan kötü kokulu bileşiklerin miktarını önemli ölçüde azaltabildiği görüldü. Sistemin en dikkat çekici yönlerinden biri ise gerekli ısının elektrikli bir ısıtıcı yerine doğrudan güneş enerjisinden sağlanması oldu.

Düzeneğin çıkarılabilir şekilde tasarlanması da farklı çöp konteynerlerine uygulanabilmesine imkan sağlıyor. Araştırmacılar bu yöntemin özellikle sıcak havalarda kötü kokunun yoğunlaştığı evsel atık toplama noktalarında ve ortak çöp alanlarında kullanılabileceğini belirtiyor.

Teknoloji henüz yaygın olarak kullanılan ticari bir ürün değil. Ancak araştırmacılar, güneş ışığından yararlanarak çalışan sistemin gelecekte çöp konteynerlerindeki kötü kokunun daha düşük enerji tüketimiyle kontrol altına alınması için yeni bir yöntem sunabileceğini düşünüyor.