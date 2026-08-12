Karbonat, özellikle yiyecek artıklarından kaynaklanan kötü kokuların azalmasına yardımcı oluyor. Çöpün dibinde biriken nem ve sıvılar kokunun kısa sürede ağırlaşmasına neden olurken, karbonat bu ortamın kontrol altında tutulmasını kolaylaştırıyor. Böylece sinekleri çöp kovasına çeken yoğun kokunun da azaltılması amaçlanıyor. Karbonatın nemlenmesi veya poşetten sıvı sızması halinde yenilenmesi gerekiyor.

KOKULU YAĞLAR DA KULLANILABİLİR

Çöp kovasında uygulanabilecek bir diğer yöntem ise küçük bir parça pamuğa birkaç damla limon, okaliptüs veya çay ağacı yağı damlatmak. Pamuk, poşet yerleştirilmeden önce kovanın dibine bırakılıyor. Bu yağların yoğun kokusu çöp kokusunun bastırılmasına yardımcı olurken, özellikle sıcak günlerde kovanın çevresindeki rahatsız edici kokunun azalmasını sağlıyor.

Bu yöntemlerin yanında çöp kovasının düzenli temizlenmesi de önemli. Özellikle meyve, sebze, et ve yemek artıkları sıcak havalarda kısa sürede bozulabildiği için poşetin uzun süre bekletilmemesi gerekiyor. Kovanın yıkandıktan sonra tamamen kurutulması ve dibinde sıvı bırakılmaması da sineklerin çoğalabileceği ortamın oluşmasını zorlaştırıyor.

Karbonatın belirli aralıklarla yenilenmesi ve kovanın temiz tutulmasıyla özellikle yaz aylarında ortaya çıkan kötü koku ve sinek sorunu önemli ölçüde azaltılabiliyor.