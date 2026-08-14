Popülist aşırı sağcı Reform UK partisinin lideri Nigel Farage, istifasının ardından kendisinin tetiklediği ve ana siyasi partilerin boykot ettiği ara seçimi kazanarak İngiltere parlamentosundaki milletvekilliği görevine devam etme hakkı kazandı.

2024 genel seçimlerinde aldığı oyu 1.000 artırarak 22 bin 239 oyla yeniden seçilen Farage'ın en güçlü rakibi, çöp kutusu kılığına giren ve kendisini "galaksiler arası uzay savaşçısı" olarak tanımlayan komedyen "Kont Çöpsurat" (Count Binface) oldu.

Binface'in aldığı 9 bin 455 oy, ülkenin en sağcı bölgelerinden birinde dahi dikkate değer bir Farage karşıtı seçmen kitlesinin bulunduğunu gösterdi.

ÇÖP KUTUSUNA KARŞI KAZANDI, KUTLAMADI

Seçim zaferinin ardından sosyal medya platformu X üzerinden bir açıklama yapan Farage, "Clacton'daki sonuç her şeyi anlatıyor" ifadesini kullandı.

Farage, polisin sonuçların açıklanacağı töreni sabote etmeye yönelik bir kampanya konusunda kendisini uyardığını öne sürerek törene katılmadı.

Essex Polisi ise PA Media'ya yaptığı açıklamada, alanda herhangi bir olay veya sorun yaşanmadığını, katılım kararının kişilere ve güvenlik ekiplerine bağlı olduğunu belirtti.

Törende hazır bulunan Count Binface ise paylaşımında, "Sonuçlar için gelme zahmetinde bulunan adaylar arasında Clacton ara seçiminde birinci oldum" ifadelerine yer verdi.

FARAGE'IN YOLSUZLUK İDDİALARIYLA İMTİHANI

Finansal süreçlerine ve partisinin finansmanına yönelik iddialar nedeniyle altı hafta önce Clacton milletvekilliğinden istifa eden Farage, hakkındaki tüm suçlamaları reddetmiş ve seçimi bir hesap verme alanı olarak tanımlamıştı.

Ana partilerin çekilmesiyle yarış, Farage ile 33 marjinal ve sıra dışı aday arasında geçti.

Queen Mary Londra Üniversitesi'nde sağ siyaset uzmanı olan Profesör Tim Bale, Farage'ın seçimi "yerleşik düzene karşı mücadele" olarak kurgulama stratejisinin ana partilerin katılmaması nedeniyle işe yaramadığını ifade etti.

Öte yandan, Reform partisinin karşılayacağı iddia edilmesine rağmen yasal olarak kamu tarafından ödenecek olan yaklaşık 250 bin sterlinlik (338 bin dolar) seçim maliyeti de eleştirilere yol açtı.

SORUŞTURMA SÜRECEK

Farage'ın yeniden seçilmesi siyasi ve finansal tartışmaları sona erdirmedi. Seçim öncesinde durdurulan Standartlar Komitesi soruşturması, Farage'ın parlamentoya dönmesiyle birlikte kaldığı yerden devam edecek.

Komitenin parlamenter kuralların ihlal edildiğine karar vermesi durumunda, ana partilerin de aday göstereceği yeni bir ara seçim süreci tetiklenebilir.

Geçmişte anketlerde öne geçen Reform UK, bu süreçte hem bölünen seçmen tabanı hem de İngiltere'nin yeni merkez sol Başbakanı Andy Burnham karşısında zorlu bir siyasi tabloyla karşı karşıya bulunuyor.