Afet, altyapı arızaları veya tedarik zinciri aksaklıklarına karşı hanelerde en az 72 saatlik hazırlık yapılması yönündeki uyarılar, acil durum stoklarını yeniden gündeme taşıdı.

İngiliz The Independent gazetesinde yer alan habere göre, bir hafta boyunca elektrik, ocak ve buzdolabı kullanmadan yalnızca depolanan malzemelerle hayatta kalma denemesi yapıldı. Deneyimin ardından hazırlanan raporda, kriz anında yalnızca şişe su ve konserve depolamanın hem fiziksel hem de pratik zorluklar çıkardığı vurgulanarak gözden kaçan temel ihtiyaçlara dikkat çekildi.

SU KESİNTİSİNDE EN KRİTİK İHTİYAÇ

Gıda ve mutfak gereçlerinin yanı sıra, altyapı kesintilerinin günlük yaşamı kilitlemesini önleyecek teknik ve hijyenik malzemeler de listenin en kritik parçasını oluşturuyor.

Şebeke suyunun kesildiği dönemlerde sifonların çalışmaması ve belediye çöp toplama hizmetlerinin aksaması ihtimaline karşı, tuvalet hijyenini sağlamak ve evsel atıkları sızdırmadan izole etmek için kalın çöp poşetleri vazgeçilmez ihtiyaçların başında sıralanıyor.

Bunun yanı sıra, elektrik ve internet kesintilerinde POS cihazları ile ATM'lerin devre dışı kalması ihtimaline karşı alışveriş yapabilmek için küçük banknotlar halinde nakit para bulundurulması gerekiyor. Telefon şebekelerinin tamamen sustuğu anlarda resmi duyuruları takip edebilmek için ise pilli veya kurmalı bir radyo ile yedek piller öneriliyor.

SADECE KONSERVE YETMİYOR

Klasik ekmek çeşitlerinin birkaç gün içinde bayatlaması ve küflenmesi nedeniyle, acil durum stoklarında raf ömrü uzun karbonhidratlara yönelmek gerekiyor. Hazırlanan listede, ısıtma gerektirmeyen lavaş (tortilla), tuzlu kraker ve soğuk su ya da uzun ömürlü sütle tüketilebilen yulaf ezmesi ilk sıralarda yer alıyor.

Ayrıca buzdolabında saklanma zorunluluğu bulunmayan fıstık ve badem gibi kuruyemiş ezmeleri ile kuru meyveler, taze gıdaya erişimin kesildiği süreçte vücudun kalori, lif ve protein ihtiyacını tek başına karşılayabiliyor.

Elektrik kesintisi sebebiyle yemeklerin ısıtılamadığı senaryolarda, konserve gıdaların soğuk ve sade şekilde tüketilmesi kısa sürede iştah kaybına yol açabiliyor. Bu sorunun önüne geçmek ve beslenmeyi sürdürebilmek için buzdolabı gerektirmeyen acı soslar, soya sosu, zeytinyağı, limon suyu ile sarımsak tozu veya pul biber gibi temel baharatların stokta mutlaka bulundurulması tavsiye ediliyor.

SU TASARRUFU SAĞLAYAN EKİPMANLAR

Acil durum hazırlıklarında yapılan en yaygın hatalardan biri, konserve kutularının üzerindeki açma halkalarına güvenmek olarak öne çıkıyor. Halkası kopan veya halkasız üretilen kutuların kriz anında açılamama riskine karşı, stokta mekanik (manuel) bir konserve açacağının bulunması hayati önem taşıyor.

Öte yandan, şebeke suyunun kesik olduğu dönemlerde bulaşık yıkayarak kısıtlı içme suyu rezervini tüketmemek adına tek kullanımlık tabak, çatal-kaşık ve hijyen amaçlı ıslak mendil depolanması gerektiği vurgulanıyor.