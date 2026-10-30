Video oyun tarihinin en ikonik figürlerinden Donkey Kong'un ilk tanıtım posterlerinden biri, düzenlenen açık artırmada dudak uçuklatan bir fiyata alıcı bularak tarihi bir rekora imza attı.

1981 yılında arcade salonları için Nintendo of America adına sanatçı Leslie Cabarga tarafından çizilen ve henüz Mario adını almamış "Jumpman" karakterinin Pauline'e doğru tırmanışını resmeden tarihi illüstrasyon, açık artırmada tam 329 bin 400 dolara, yani yaklaşık 16 milyon 452 bin Türk lirasına satıldı.

Bu satışla birlikte, 2023 yılında Prince of Persia'nın kapak çiziminin 63 bin dolara satılmasıyla elde edilen video oyunu sanat eseri rekoru da beşe katlanarak tarihe karıştı.

ÇÖPE GİDECEK EVRAKLARIN İÇİNDE BULUNDU

Milyonlarca liralık eserin günümüze ulaşmasının arkasında ise filmleri aratmayan bir kurtuluş hikâyesi yatıyor. Söz konusu çizim, yıllar önce Nintendo of America ofisinde elden çıkarılmasına karar verilen ve çöpe atılmak üzere torbalara konulan şirket evraklarının arasına karışmıştı.

Çizimi son anda fark eden eski Nintendo çalışanı Donna Darbous, eseri çöpe gitmekten kurtarıp muhafaza ederek yok olmasının önüne geçti.

Landry Pop Auctions tarafından "Jumpman: The Beginning of an Icon" adıyla düzenlenen müzayedede 1985 tarihli bir Super Mario Bros. kaseti 34 bin 160 dolara alıcı bulurken, gecenin asıl yıldızı çöpten çıkıp rekor kıran 16 milyon liralık Donkey Kong posteri oldu.