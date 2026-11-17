Los Angeles County sınırları içindeki Castaic bölgesinde bulunan Chiquita Canyon çöp depolama tesisinde meydana gelen olay, atıkların altında biriken gazların oluşturduğu tehlikeyi yeniden gündeme taşıdı. Yaklaşık 45 metre derinlikte gerçekleştirilen sondaj sırasında yaşanan gaz çıkışı, çevrede kısa süreli paniğe neden oldu.

YERİN 45 METRE ALTINDAN GAZ FIŞKIRDI

Tesiste yürütülen çalışmalar sırasında sondaj ekipmanının yer altındaki gaz birikimine ulaşmasıyla basınçlı gazın yüzeye çıktığı bildirildi. Gazla birlikte çöp parçaları da havaya savrulurken tesisin üzerinde büyük bir bulut oluştu.

Olayın ardından bölgeye acil müdahale ekipleri sevk edildi. Gaz çıkışından etkilenen altı kişi sağlık kuruluşlarına götürüldü. Yetkililer, olayın nasıl meydana geldiğini ve sondaj sırasında hangi koşulların gaz çıkışına yol açtığını araştırmaya başladı.

Çöp depolama alanlarında organik atıkların zamanla ayrışması sonucunda metan ve karbondioksit gibi gazlar oluşabiliyor. Bu gazlar, uygun şekilde kontrol edilmediğinde yer altında birikerek yüksek basınç oluşturabiliyor.

DEV ÇÖP SAHASI DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELMİŞTİ

Chiquita Canyon tesisi, son yıllarda yer altındaki kimyasal reaksiyonlar, kötü koku ve gaz salımı nedeniyle tartışmalara konu olmuştu. Çevrede yaşayan insanlar, tesisten yayılan kokuların günlük yaşamlarını olumsuz etkilediğini belirterek yetkililere çok sayıda şikâyette bulunmuştu.

Tesisteki sorunların giderilmesi amacıyla gaz toplama sistemleri ve izleme çalışmaları yürütülürken, son sondaj olayı bu müdahalelerin taşıdığı riskleri bir kez daha ortaya koydu.

Uzmanlar, büyük çöp depolama alanlarında biriken gazların sürekli izlenmesi ve sondaj gibi yer altına müdahale edilen işlemlerin dikkatle planlanması gerektiğine işaret ediyor. Kaliforniya'daki son olayın ardından tesisin güvenlik koşulları ve gaz çıkışının nedenleri incelemeye alındı.

Los Angeles County Halk Sağlığı Departmanı, 16 Kasım'daki olayın ardından yoğun kokudan etkilenen çevre sakinlerine geçici olarak başka bir yere taşınma imkanı sunulmasını tesis işletmecisinden istedi. İtfaiyenin hava ölçümlerinde çevre halkı açısından tehlikeli düzeyde bir bulguya rastlanmadı. Gaz bulutu ise aynı gece önemli ölçüde azaldı.