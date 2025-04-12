Geçtiğimiz Mart ayında Kocaeli’nin İzmit’te gerçekleştirilen İmamoğlu’na destek eylemleri sırasında CHP’li İzmit Belediyesi’ne ait çöp toplama araçlarının çöpleri toplama saati olmasına rağmen protesto eyleminde TOMA’nın önünü kestiğine dair yerel gazetelerin haberleri sonrasında çöp toplama aracını kullanan iki personel ‘ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma’ suçlamasıyla ifadeye çağrıldı.

"ÇÖP TOPLAMA ARACI TOMA’NIN ÖNÜNÜ KESMİŞ"

Cumhuriyet Başsavcısı görüşme tutanağında yer verilen ifade de, “İnternet üzerinden yayın yapan En Kocaeli isimli haber sitesinin 22/03/2025 günü saat 11.21’de yayınlanan haberde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına ilişkin ilimizde yaşanan olaylarla ilgili olarak “Çöp kamyonlarıyla TOMA’ların önünü mü kestiler?” başlıklı haberin yayınlandığının tespit edilmesi üzerine başlatılan çalışmalarda; 21 Mart’ta saat 18.00 sıralarında İzmit ilçesi Belediye İşhanı önünde toplanarak slogan atmaya başlayan grup bir süre oturma eylemi düzenledikten sonra yürüyüş düzenlemek istemeleri üzerine grubun önü kesilerek yapılan eylemin kanunsuz olduğu ve eylemin sonlandırılarak dağılmaları yönünde yapılan uyarılara rağmen dağılmamakta ısrar eden gruba TOMA ile müdahale edilmiş müdahale devam ederken saat 20.30 sıralarında Fevziye Cami önünde İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne ait olduğu tespit edilen çöp toplama araçlarının TOMA’nın önünü kestiği ve TOMA aracının ilerlemesini engellediği tespit edilmiştir” denildi. İfadeye çağrılan iki işçinin ise dün savcılığa gittiği öğrenildi.

“YALAN HABER ÜZERİNE BU OLUYORSA SÖZÜN BİTTİĞİ YERDİR”

Çöp toplama araçlarının TOMA’nın önünü kestiği iddialarına sert tepki gösteren İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “O gün bizim 25 bin kişilik büyük bir iftarımız vardı oradaki çöpleri alacak olan çöp toplama aracının eylem saatine denk geldi ulaşım aracını kaçırmak, eyleme destek vermek gibi iddialarla işçileri ifadeyi çağırmış savcı. Öyle bir halk aldı ki artık eyleme katılan da ifadeye çağrılıyor katılmayan da. Tesadüfen orada olan işçimiz görevini yaptığı için ifadeye çağrılıyorsa ve bir yalan haber üzerine bu oluyorsa sözün bittiği yerdir. Birileri kafasına göre bir fotoğraftan haber yapıyor savcılık onu dikkate alarak işçilerimizi ifadeye çağırıyor. Biz kamu kurumuyuz ‘bu çöp araçları neden oradaydı?’ diye bize yazı yazıp sorabilir yada emniyetten bilgi alınabilirdi. Sonuçta emniyet valiliğe bağlı. Ancak hiçbir şey sormadan sadece bir yerel gazetenin yalan haberiyle savcılık harekete geçiyor. Ama biz bir dünya şey tespit ediyoruz. Bu kadar beyanatta bulunuyoruz seçilmiş belediye başkanı olarak bugüne kadar sözümüz dikkate alınıp da hiç suçlar konusunda bu kadar derin araştırma yapıldığını hiç görmedik” ifadelerini kullandı.