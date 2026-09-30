Çarpıcı fiziksel görünümüyle kısa sürede dikkatleri üzerine çeken genç kadın, önde gelen bir ajansla anlaşarak Milano Moda Haftası da dahil olmak üzere uluslararası podyumlarda boy göstermeye başladı.

Küçük yaşta anne ve babasının ayrılması nedeniyle zor bir çocukluk geçiren ve erken yaşta okulu bırakıp çalışmaya başlayan Leng, hayatının dönüm noktasını partnerinin ailesine ait atık yönetimi şirketinde çalışırken yaşadı.

Çöpleri ayırırken çekilen görüntülerinin internette yayılması üzerine ünlü model ve menajer Lu Xianren tarafından fark edilen genç kadın, bir anda yüksek moda dünyasının aranan isimlerinden biri haline geldi.

ANA MESLEĞİNİ BIRAKMIYOR

Ancak podyumların yeni yıldızı, erkek arkadaşının ailesiyle birlikte çalışmaktan ve çöp toplamaktan gurur duyduğunu belirterek dürüst hiçbir işten utanılmaması gerektiğini vurguladı.

Çöp toplama işinin kendisine finansal güvence sağladığını ifade eden Leng, modellik podyumlarındaki başarısını artırmak için yürüyüş ve duruş dersleri almaya devam etse de ayaklarının yere basmasını istiyor.

Hayatındaki bu sıra dışı dengeyi değerlendiren genç model, çöp toplamanın karnını doyuran temel geçim kaynağı, modelliğin ise tutkuyla bağlı olduğu bir hayal olduğunu belirterek her iki yolu da eş zamanlı olarak sürdürmekte kararlı olduğunu söyledi.