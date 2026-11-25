Araştırmacılar, 3400 yıllık antik çöp yığınlarında Antik Mısır'a ait "Apophis ritüeli" lanetini içeren yanmış papirüs parçaları buldu. Bu bulgu, söz konusu büyünün tarihçilerin tahmin ettiğinden bin yıl daha eski olduğunu ve toplum içinde yaygın kullanıldığını ortaya koydu.

POSTA PULU BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ PARÇALAR ANALİZ EDİLDİ

Mısır Dili ve Eski Eserler Dergisi'nde yayınlanan araştırmaya göre yeni bulgular eksiksiz bir metinden elde edilmedi. Bilim insanları 3400 yıllık çöp yığınlarında bulunan posta pulu büyüklüğündeki 40 yanmış papirüs parçasını bir araya getirdi. Bu keşiften önce Apophis ritüeline dair tek kaynak MÖ 4. yüzyılın sonlarına ait bir kılavuzdu.

APOPHİS RİTÜELİ NEDEN VE NASIL UYGULANIYORDU?

Mısırlı rahipler bu büyüyü başlangıçta Güneş tanrısı Ra'ya, kaos ve karanlığın yılan tanrısı Apophis ile mücadelesinde yardım etmek amacıyla oluşturdu. Zamanla ritüelin kullanım alanı genişledi ve firavunun düşmanlarını lanetlemek için uygulanmaya başlandı. Halk ayrıca kötü hava koşulları veya zehir gibi felaketlerden korunmak için de bu yönteme başvurdu.

BÜYÜ RİTÜELİ SADECE RAHİPLERE Mİ ÖZGÜYDÜ?

Teb'deki tapınak kalıntılarında bulunan parçalar, ritüelin yalnızca rahiplerin tekelinde olduğu görüşünü çürüttü. Kopenhag Üniversitesi'nden Mısırbilimci Fredrik Hagen, uygulamanın Yeni Krallık döneminde Mısır kültürünün ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı. Okuma yazma bilen rahip dışı kişilerin de büyücü veya şifacı olarak hareket ettiği, halkın ise korunma ya da zarar verme amacıyla kâtiplerden yardım aldığı saptandı.

YOK EDİLMESİ GEREKEN METİNLER GÜNÜMÜZE ULAŞTI

Ritüelin kurallarına göre büyünün etkisini göstermesi için papirüslerin ateşle tamamen yok edilmesi gerekiyordu. Uygulayıcılar metni yakmadan önce üzerine basıyor, bıçakla deliyor ve üzerine tükürüyordu. Araştırmacı Fredrik Hagen, ateşle yok edilmesi zorunlu olan bu belgelerden bazılarının incelenebilir durumda günümüze ulaşmasının istisnai bir durum olduğunu ifade etti.