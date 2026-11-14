Birleşmiş Milletler'in (BM) en üst düzey iklim yetkilisi Simon Stiell, cumartesi günü Antalya'da düzenlenen COP31 konferansındaki müzakerecilere, zirvenin ikinci ve son haftasına girilirken anlaşmaya doğru hızla ilerlemeleri ve "taktiksel gecikmelerden kaçınmaları" çağrısında bulundu.

Her yıl düzenlenen BM iklim konferansı, savaştan enflasyona kadar bir dizi krizin küresel ısınmayı dünya hükümetlerinin öncelik listesinde alt sıralara itmesi nedeniyle bu yıl yeni zorluklarla karşı karşıya.

Zirveye hitap eden Simon Stiell, "Her ülkenin bir görüşü var. Her ülkenin bir sesi var. Her kelime, her cümle üzerinde anlaşmaya varmak zorlu ama hayati bir iş. Her tarafın uzlaşısı olmadan kolektif bir başarı sağlanamaz." dedi.

Stiell ayrıca, "İkinci haftaya girerken tarafları en zorlu konulara hızla geçmeye ve taktiksel gecikmelerden kaçınmaya çağırıyorum." ifadelerini kullandı.

ANLAŞMA ÇIKAMIYOR

Gözlemciler, görüşmelere katılan büyük fosil yakıt üreticileri ve tüketicilerinin, kesin yeni hedefler belirleyen veya petrol, gaz ve kömürden uzaklaşmayı öngören herhangi bir anlaşmaya direndiğini belirtti.

Bu durum, zirveye ev sahipliği yapan Türkiye ile baş müzakereci Avustralya'nın, iklim savunucularının küresel ısınmayla mücadele için gerekli olduğunu söylediği türden iddialı bir anlaşmaya ulaşması önünde zorluk oluşturuyor.

Geçen ay yayımlanan bir BM raporu ise dünyanın, bilim insanlarının iklim değişikliğinin en kötü etkilerini önlemesi gerektiğini belirttiği 1,5 santigrat derece ısınma eşiğini halihazırda aşma yolunda olduğunu ortaya koydu.

ANTALYA'DA HEDEF 'ELEKTRİFİKASYON'

COP31 ev sahibi Türkiye, fosil yakıtla çalışan otomobiller, kazanlar, fırınlar ve diğer ekipmanlardan uzaklaşma sürecini hızlandırarak emisyonlarda daha hızlı kesintilere yol açacağını belirttiği küresel elektrifikasyonu genişletme önerisini nihai bir anlaşmanın merkezine yerleştirmeye çalışıyor.

Ancak söz konusu öneri, artan elektrik kullanımının yenilenebilir kaynaklardan sağlanmasını şart koşmuyor. Bu durum, ülkelerin fosil yakıtlardan geçiş süreçlerini daha net bir şekilde ortaya koymasını isteyen gözlemcileri ve heyetleri hayal kırıklığına uğratıyor.

Suudi Arabistan ve Rusya gibi büyük petrol üreticileri geleneksel olarak fosil yakıtları kısıtlayan ifadelere direnirken, Hindistan gibi gelişmekte olan büyük ekonomiler kalkınma ve enerji tercihlerini sınırlayabileceğini söyledikleri önlemlere karşı çıkıyor. Bu dinamik, geçmişteki anlaşmaların sonuçlarını da zayıflatmıştı.

TRUMP KATILMAYI REDDETTİ

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi olan ABD ise küresel ısınmayı bir aldatmaca olarak nitelendiren ve fosil yakıt kullanımının sürdürülmesini teşvik eden Başkan Donald Trump yönetiminde görüşmelere üst üste ikinci yıl katılmadı.

Görüşmelerde şu ana kadar kaydedilen ilerlemeyi nasıl değerlendirdiği sorulan Simon Stiell, "Bu aşamada söyleyebileceğim tek şey katılımın yapıcı olduğu yönünde. Bu doğal gerilimlerin nerede yattığını biliyoruz." açıklamasında bulundu.