Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) Liderler Zirvesi dolayısıyla bulunduğu Antalya'da, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Zirve kapsamındaki buluşmada Türkiye heyetinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç yer aldı.

KRİTİK SÜREÇTE DİKKAT ÇEKEN BULUŞMA

COP31 marjında gerçekleşen bu görüşme, ABD ve İran arasında olası barış görüşmelerinin yeniden canlandığına dair haberlerin ABD basınına yansımasının ardından geldi.

Söz konusu süreçte ABD Başkanı Donald Trump, barış görüşmeleri yürütmesi için Başkan Yardımcısı JD Vance'a tam yetki verirken, Vance bu yetkiyle birlikte İran Güvenlik Konseyi Başkanı Mahsun Rezai ile görüşmek üzere harekete geçti.

İran yönetimi ABD ile doğrudan görüştüğü yönündeki iddiaları kesin bir dille reddederken, arabulucu ülkeler olan Pakistan, Katar ve Türkiye aracılığıyla mesaj trafiğinin kurulduğu daha önce medyaya yansımıştı.

Sürece ilişkin açıklamalarda ABD Başkanı "görüşmeler iyi gittiği sürece İran'a yeni saldırılar gerçekleştirmeyeceklerini" ifade etmiş, İran tarafı ise saldırılar durumunda "Asya'dan Avrupa'ya tüm askeri hedeflere saldıracaklarını" duyurmuştu.

PEZEŞKİYAN'DAN IRAK TEMASI

Zirve dolayısıyla Antalya'da bulunan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile IKBY Başkanı Neçirvan Barzani de bir araya gelerek bölgesel konuları ele aldı.

IKBY Başkanlığı tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Bağdat ve Erbil ile Tahran arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinin yanı sıra ortak çıkarlar temelinde çeşitli alanlarda işbirliği ve koordinasyonun geliştirilmesi konularının görüşüldüğü bildirildi.

Bölgedeki mevcut durumu değerlendirerek son gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunan Barzani ve Pezeşkiyan, savaş ve çatışmaların hiçbir tarafın çıkarına olmadığını vurguladı.

İki lider, sorunları aşmanın en iyi yolunun diyalog, karşılıklı anlayış ve diplomatik çözüm olduğunu ifade etti.

Görüşmede, bölge ülkelerinin çabalarını birleştirmenin ve aralarındaki işbirliği ile koordinasyonu güçlendirmenin bölgedeki güvenlik ve istikrarı pekiştireceği, kalıcı barışı sağlayacağı ve bölge ülkelerinin çıkarına hizmet edecek önemli bir adım olacağı kaydedildi.

Buluşmanın, Irak'ta bulunan İran destekli milislerin dağıtılması ve militanların Irak ordusuna katılması için çabaların arttığı bir dönemde gerçekleşmesi dikkat çekti.