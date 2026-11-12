Birleşmiş Milletler'in Antalya'da iki hafta sürecek COP31 iklim konferansının dördüncü günü olan Perşembe günü, Türkiye'nin iklim politikaları ile yenilenebilir ve nükleer enerji yatırımlarını kapsayan üç önemli uluslararası anlaşma duyuruldu.

Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) Türkiye ile 1,6 milyar dolarlık rekor bir finansman anlaşmasına varırken, Çin ile yenilenebilir enerji alanında 15 milyar dolarlık ön anlaşma, Kanadalı AtkinsRealis ile de nükleer enerji fizibilite çalışması mutabakatı imzalandı.

AIIB tarafından Perşembe günü yapılan açıklamada, COP31'e ev sahipliği yapan Türkiye ile iklim hedeflerine ulaşmak için ihtiyaç duyulan yatırımları çekmeyi amaçlayan bir dizi politika reformunu desteklemek üzere 1,6 milyar dolarlık rekor bir finansman anlaşması üzerinde uzlaşıldığı bildirildi.

Açıklamada, AIIB'nin kurucu üyelerinden biri olan Türkiye'nin 2030 yılına kadar yaklaşık yarısı özel kaynaklardan olmak üzere tahmini 68 milyar dolar ek iklim yatırımına ihtiyaç duyacağı kaydedildi.

15 MİLYAR DOLARLIK ENERJİ ANLAŞMASI

Türkiye Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Perşembe günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Türkiye ve Çin'in ulusal enerji idarelerinin Antalya'daki COP31 iklim zirvesi marjında yenilenebilir enerji alanında iş birliğine yönelik mutabakat zaptı imzaladığını açıkladı.

Bayraktar, Çin'in Türkiye'de toplam 7 bin megavat kapasiteli güneş ve rüzgar enerji santralleri inşa etmek üzere yaklaşık 15 milyar dolar yatırım yapmasını öngören bir ön anlaşmaya varıldığını belirtti.

Bakan Bayraktar, paylaşımında ayrıca, "Bu anlaşma kapsamında... yeni enerji depolama sistemleri ve 4 bin megavatlık elektrik iletim altyapısı geliştirmeyi hedefliyoruz" açıklamasında bulundu.

NÜKLEER ANLAŞMA İMZALANDI

Kanadalı AtkinsRealis şirketi de Perşembe günü yaptığı açıklamada, iştiraki Candu Energy aracılığıyla Antalya'daki COP31 iklim zirvesi kapsamında Türkiye'nin kamu nükleer enerji şirketi TUNAS ile bir anlaşma imzaladığını duyurdu.

Türkiye'nin nükleer enerji programının olası genişlemesine yönelik kapsamlı bir fizibilite çalışması ile ön mühendislik ve tasarım (FEED) çalışmalarını içeren projenin 2027 sonuna kadar tamamlanmasının planlandığı bildirildi.

Türkiye, Rusya'nın Rosatom şirketi tarafından Akdeniz kıyısındaki Mersin ilinde inşa edilen 4,8 gigavatlık Akkuyu santralinin ötesinde nükleer programını genişletmeyi hedeflerken, Karadeniz kıyısındaki Sinop ili ile kuzeybatıdaki Trakya bölgesi yeni santraller için potansiyel sahalar olarak belirlenmiş durumda.

Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olan ve tekrarlanan gecikmelerle karşılaşan Akkuyu projesinde Rosatom, ilk reaktörün bu yılın sonundan önce kendi kendini sürdüren ilk nükleer zincirleme reaksiyona ulaşmasını bekliyor.

AtkinsRealis Nükleer Başkanı Joe St. Julian, Reuters'a yaptığı açıklamada, tarafların şu anda Türkiye'de 4,5 gigavatlık altı üniteli bir santral planını görüştüklerini belirterek, mühendislik tasarım çalışmasının 2028 yılına kadar tamamlanmasının ve bunun nihai yatırım kararına yol açmasının planlandığını söyledi. St. Julian, projenin finansmanına yönelik bir yol haritası üzerinde de anlaşmaya varıldığını kaydetti.

Ankara; olası bir santral için Kanada, Güney Kore, Rusya, Japonya ve Çin ile görüşmeler yürüttüğünü açıklamış, finansman ve maliyetlerin kilit bir faktör olduğu nükleer iş birliği konusunda Kanada ve Güney Kore ile mutabakat zabıtları imzalamıştı.

Geçen hafta ülkenin ulusal enerji planını açıklayan Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Ankara'nın 2040 yılına kadar nükleer kapasiteyi 10 gigavata çıkarmayı ve o tarihe kadar elektrik talebinin yüzde 11'inin nükleer enerjiden karşılanmasını beklediğini ifade etmiş, Sinop veya Trakya planları için 2027'yi karar yılı olarak nitelendirmişti.