Danimarka İklim Bakanı Samira Nawa’nın, Antalya’da gerçekleştirilen COP31 İklim Zirvesi’ne Kraliçe Mary ile birlikte özel uçakla seyahat etmesi Danimarka kamuoyunda tartışmalara yol açtı.

İklim değişikliğiyle mücadeleden sorumlu bakanın, uluslararası iklim zirvesine çerve için en zararlı araçlardan biri olan özel uçakla gelmesi alay ve eleştiri konusu oldu.

Danimarka basınında yer alan bilgilere göre seyahat, Danimarka devletinin ihtiyaç duyulduğunda kiralanan özel uçakla gerçekleştirildi.

Danimarka'da muhalefet kanadı ve çevre örgütleri, iklim bakanını eleştirdi. Bakanın davranışı "tamamen sorumsuz" olarak yorumlandı.

MUHALEFETTEN SERT ELEŞTİRİ

Özel jetlerin çevreye olan etkileri, taşınan insan sayısına göre çevreye büyük bir zarar olarak değerlendiriliyor. Özel uçağın karbon ayak izi, sağladığı verim göz önüne alındığında oldukça büyük.

Danimarka’da daha önce gerçekleştirilen hesaplamalarda da özel jetlerle yapılan seyahatlerin kişi başına düşen emisyonunun tarifeli yolcu uçaklarına göre 17 kata kadar daha yüksek olabildiği tespit edilmişti.

Bu doğrultuda, iklim politikalarını yöneten bir bakanın zirveye özel jetle gitmesi, hükümetin yürüttüğü yeşil dönüşüm politikalarıyla çeliştiği gerekçesiyle eleştirildi.

Tepkilerini dile getiren muhalefet partisi Oxfam Danmark İklim Politikaları Danışmanı Mads Busck, özel uçak kullanımının iklim mücadelesi açısından yanlış bir mesaj ilettiğini belirtti.

Bakanların kendi sergiledikleri tutumla da topluma örnek olması gerektiğini vurgulayan Busck, bakanın davranışlarının sorumsuz olduğunu vurguladı.

Alternativet partisinden Anna Bjerre ise iklim krizinin masaya yatırıldığı böylesi kritik bir zirveye özel uçakla katılım sağlanmasını eleştirerek, bu tercihin sembolik açıdan önemli bir çelişki yarattığını söyledi.

SARAY'DAN KARŞILIK GECİKMEDİ

Eleştirilerin ardından Antalya’da konuya ilişkin açıklamada bulunan Samira Nawa, Kraliçe Mary ile aynı programa dahil olduklarını ve bu nedenle aynı uçakta seyahat etmelerinin mantıklı bir karar olduğunu ifade etti.

Danimarka Kraliyet Sarayı ise uçuşun resmi ziyaretler için belirlenmiş olan kurallar çerçevesinde icra edildiğini bildirdi.

Bakanlık ve Saray kanadından gelen savunmalara karşın bu ulaşım tercihi, Danimarka’da iklim politikaları kapsamında verilen mesajlar ile yöneticilerin uyguladığı seyahat tercihleri arasındaki tutarlılık tartışmasını yeniden gündeme taşımış oldu.