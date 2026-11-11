Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenen COP31 İklim Zirvesi için Antalya’da bulunan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, kentte çay içtiği anları takipçileriyle paylaştı.

Paşinyan’ın kendi hesabından yayımladığı görüntülerde, zirve programı sırasında çay molası verdiği görüldü. Uluslararası toplantılar için Türkiye’ye gelen Ermenistan Başbakanı’nın bu paylaşımı, ziyaretinin resmi programı dışındaki ayrıntılardan biri olarak öne çıktı.

Dünya liderleri Antalya’da bir araya geldi

Antalya, 9-20 Kasım 2026 tarihleri arasında düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamındaki COP31 İklim Zirvesi’ne ev sahipliği yapıyor.

İklim değişikliğiyle mücadele ve uluslararası iş birliğinin ele alındığı konferansa, dünyanın farklı bölgelerinden devlet ve hükümet temsilcileri ile uluslararası kuruluşların yöneticileri katılıyor.

COP31’e 6 kıtadan lider düzeyinde katılım

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının açıklamasına göre, zirveye 6 kıtadan 95 ülke ve 7 uluslararası kuruluş lider düzeyinde katılım sağladı.