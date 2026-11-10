Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı (COP31) dün Antalya’da başladı. Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenen konferansta 198 ülke ve AB temsil edilecek. 1 milyon 100 bin metrekarelik alanda yapılan konferans süresince küresel sıcaklık artışını 1.5 dereceyle sınırlandırma hedefi, adil geçiş, iklim finansmanı ve emisyon azaltımı gibi konular masaya yatırılacak.

ENERJİ DENGESİZLİĞİ

Bugün liderler zirvesinin gerçekleşeceği, ülkelerin “taahhütlerini” anlatacağı konferans öncesi bilim insanlarından kritik uyarılar geldi. Dünya Meteoroloji Örgütü, ‘2026 Küresel İklim Durumu’ raporunu güncelledi. Kuruma göre olağanüstü küresel sıcaklık, buzul erimesi ve deniz seviyesinin yükselmesi bu yıl da sürdü. Raporda, “Son 12 yıl kayıtlara geçen en sıcak yıllar. 2026’ysa en sıcak dört yıldan biri. Dünyada enerji dengesizliği arttı” tespiti yapıldı.

LİDERLERE ORTAK ÇAĞRI

Raporu değerlendiren BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, “İklim aşırılıklarının yaşandığı yeni bir çağın başladığını” söyledi, “Liderler, fosil yakıtlardan adil geçişi hızlandırarak ve savunmasız ülkelerin ihtiyaç duyduğu finansman ve korumayı sağlayarak konuyu ciddiye almalı” dedi. Antalya’da bir araya gelen Türkiye ve Avustralya’dan yaklaşık 100 sivil toplum kuruluşu da liderlere fosil yakıtlardan küresel ölçekte çıkışın hızlandırılması çağrısında bulundu.

‘KÖMÜRDEN ÇIKILMALI’

Türkiye’nin 2035 yılına yönelik ulusal iklim hedefinin küresel sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlandırma hedefiyle uyumlu hale getirilmesini istedi. Türkiye’nin elektriğinin yüzde 34’ünün kömürden elde edildiğini hatırlatan çevre örgütleri, termik santral yatırımlarının durdurulmasını talep etti.

Murat Kurum, tokmağı aldı. COP başkanı oldu.

Kurum: Sıfır noktasındayız

COP31 Başkanlığı görevini üstlenen Çevre Bakanı Murat Kurum, düzenlenen törenle başkanlık tokmağını COP30 Başkanı Andre Correa do Lago’dan devraldı. Böylece Türkiye’nin, COP sürecindeki bir yıllık başkanlığı resmen başlamış oldu. İlk günün gündemi gıda tarım ve sağlık oldu.

‘ARTIK SÖZ TÜKENDİ’

Kurum burada yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Bugünün dünyasında artık söz tükendi. İklim politikası her şeyden önce insanın geleceğini koruma politikasıdır. Dünya bize çok açık bir şey söylüyor, sıfır noktasındayız. Krizlerin birbirini büyüttüğü bir çağda, çözümleri birbirini güçlendirecek şekilde kurmak için buradayız.”

Nejla Işık liderlere çağrı yaptı: Antalya’ya değil Akbelen’e gelin

COP31’in ilk gününde; termik santrala karşı köylerini korumak için direnin Muğla İkizköy’den mesaj geldi. Dünya basınına konuşan İkizköy Muhtarı Nejla Işık, Antalya’da buluşan dünya liderlerini Akbelen Ormanı’nda yaşanan çevresel tahribatı yerinde görmeye davet etti.

‘KÖMÜR ENSEMİZDE’

Nejla Işık, “O devlet başkanları buraya gelmeli. Antalya’ya değil. 40 yıldır kömürün nefesini ensemizde hissederek yaşıyoruz” dedi. İkizköylü Esra Işık (26) ise iki yıl hapis cezasına çarptırıldığını hatırlattı, “Bu ceza yalnızca bana verilmedi. Bu ülkede hakkını, toprağını ve köyünü savunan herkesi cezalandırma girişimiydi” ifadesini kullandı.