İklim değişikliği ile mücadelede dünyanın en kapsamlı uluslararası organizasyonu olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31), Türkiye'nin ilk kez ev sahipliğinde Antalya COP31 Alanı'nda başladı.

Zirvenin açılış oturumunda konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum; önceki dönem COP başkanlığını yürüten Muhtar Babayev ve Yalçın Rafiyev'e, süreçte birlikte çalıştığı mevkidaşları Andre ve Chris'e, BM İcra Sekreteri Simon Stiell ve ekibine, milletvekillerine, yerel yöneticilere ve uluslararası delegelere hitap ederek küresel iklim gündemine ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

TÜRKİYE KÖPRÜ ROLÜ OYNAYACAK

Konuşmasında hızla değişen dünyanın jeopolitik gerilimler, borç yükü, hayat pahalılığı ve gıdaya erişim zorlukları gibi çoklu sınamalarla karşı karşıya olduğunu belirten Bakan Murat Kurum, kuraklık, taşkınlar ve aşırı sıcakların tüm coğrafyaları ortak bir iklim takviminde birleştirdiğini ifade etti.

Dünyanın mevcut durumuna ilişkin tespitte bulunan Kurum, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Dünya bize açık bir şey söylüyor: Sıfır noktasındayız. Bu yüzden bugünün dünyasında artık söz tükendi." "Bu bilinçle hep birlikte hareket etmek zorundayız. Çünkü iklim politikası aynı zamanda kalkınma politikasıdır, gıda politikasıdır, enerji politikasıdır, şehir politikasıdır ve her şeyden önce insanın geleceğini koruma politikasıdır." "Tam da bu nedenle Antalya'dayız. Krizlerin birbirini büyüttüğü bir çağda çözümleri yine birbirini güçlendirecek şekilde kurmak için buradayız." "Coğrafyalarımız farklı olabilir, şartlarımız, imkanlarımız ve önceliklerimiz farklı olabilir." "Fakat dünyanın iklim takvimi ortaklaşıyor. Ortak bir takvim, ortak bir sorumluluk gerektiriyor. "İşte Antalya'nın çağrısı budur: Ayrışmanın arttığı bir dönemde diyaloğu büyütmek, güvenin sınandığı bir dönemde güveni yeniden kurmak, ihtiyacın büyüdüğü bir dönemde imkanları harekete geçirmek, verilen sözlerle insanların hayatı arasındaki o mesafeyi azaltmak." "COP31'i bunun için uygulama COP'u yapmak istiyoruz."

Türkiye'nin finansmana ve teknolojiye erişim mesafelerini azaltmada tarihi bir sorumluluk üstlendiğini kaydeden Bakan Kurum, "Türkiye... Avustralya ile birlikte Pasifik'in sesini duymaya, kırılgan ülkelerin derdine çözüm bulmaya hazırdır" ifadelerini kullandı.

1,5 DERECE HEDEFİ

İklim eylemindeki gecikmenin en pahalı maliyetleri doğuracağını ve ertelenen yatırımların afete dönüşme riski taşıdığını dile getiren Bakan Kurum, 1,5 derece hedefinin geçerliliğini koruduğunu belirterek şunları aktardı:

"Biliyoruz ki iklim eyleminin en pahalı faturalarından biri gecikmedir. Bugün ertelenen dirençlilik yatırımı yarının afet maliyetine dönüşebilir." "Bugün ulaşmayan uyum finansmanı yarın o insani krizi büyütebilir. Bu yüzden geleceğin maliyetini bugünün kararlarına taşımak zorundayız. Bu bir zorunluluk, tercih değil. "Ve bu kapsamda 1,5 derece hedefi yolumuzu göstermeye devam ediyor. Bilimin ortaya koyduğu gerçekleri açıkça konuşacağız." "En kırılgan ülkelerin ve toplulukların sesini gündemimizin merkezine taşıyacağız ve Antalya'da aldığımız kararların gerçek ömrü bu salondan çıktıktan sonra başlayacak." "Buradan bütün ülkelere, bütün dostlara, bütün halklara ve gençlere çağrıda bulunuyorum: Gelin tarihi bir iş birliğini Antalya'da birlikte kuralım." "Sözleri sonuçlara dönüştürelim, kararları yatırıma dönüştürelim, bilgiyi harekete geçirelim." "Bir karar bir şehrin altyapısında yaşamalı, bir çiftçinin toprağında yaşamalı, bir fabrikanın üretim hattında yaşamalı, bir ailenin enerji faturasındaki iyileşmede yaşamalı." "Çünkü bir kararın gerçek değeri insan hayatına dokunduğu anda ortaya çıkar."

COP31 başkanlığı yaklaşımının merkezinde "diyalog, uzlaşı ve aksiyon" kavramlarının yer aldığını vurgulayan Kurum, başarının kararların sahada karşılık bulduğu "son kilometrede" başladığını söyledi.

196 ÜLKEDEN TEMSİLCİLER ANTALYA'DA

Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin Taraflar Konferansı (COP31), Türkiye'nin ev sahipliğinde 9 Kasım'da Antalya'da başlayacak.

Zirveye 90 devlet ve hükümet başkanının yanı sıra bilim insanları, iş dünyası temsilcileri, gençler ve sivil toplum kuruluşları katılacak.

196 ülkenin katılımıyla düzenlenecek organizasyon kapsamında 1,5 milyon ziyaretçinin ağırlanması bekleniyor.

Zirvede resmi görüşmelerin yanı sıra iklim, sürdürülebilirlik, kültür ve sanat etkinlikleri gerçekleştirilecek.

527 BİN METREKARELİK MAVİ BÖLGE

Resmi görüşmelerin yapılacağı Mavi Bölge, 527 bin 414 metrekarelik alana kuruldu. Bölgede genel kurul salonları, delegasyon ofisleri, pavilyonlar, basın ve medya merkezi ile restoranlar bulunuyor.

Açıklanan programa göre iklim değişikliğine uyum, temiz enerji, sıfır atık, sürdürülebilir şehirler, iklim finansmanı, teknoloji, sağlık ve yeşil dönüşüm konularında paneller düzenlenecek.

Zirve için sıfır atık atölyeleri, sıfır atık mutfağı ve sıfır atık köyleri oluşturuldu. Ulaşım, atık yönetimi, enerji kullanımı ve günlük hizmetlerde sürdürülebilirlik uygulamalarına yer verilecek.