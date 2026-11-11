Antalya'da 200'den fazla ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen COP31 İklim Zirvesi devam ediyor. Liderler zirvesinin açılış konuşmasının tamamlanmasının ardından katılımcılar ülkelerin masalarına dağıldı. Zirve programı kapsamında Çin delegasyonunun standında tanıtılan yapay zeka destekli robot, gerçekleştirdiği özel gösteriyle ziyaretçilerin ilgisini çekti. DANS ETTİ, UÇAN TEKMELER ATTI Çin delegasyonunun standında sergilenen robota geleneksel Çin kıyafetleri giydirildi. Çin kültürüne özgü dans figürlerini sergileyen robot, sergilediği hareketlerle alandaki katılımcıların dikkatini topladı. Gösteri esnasında dans hareketlerinin yanı sıra Çin dövüş sanatlarına ait figürleri de uygulayan robot, geleneksel kültür ile modern teknolojiyi bir araya getirdi. KATILIMCILARLA TOKALAŞTI Robotun sunduğu performans yalnızca dansla sınırlı kalmadı. Çin'in geleneksel dövüş sanatı Kung Fu'ya özgü hareketleri de başarıyla sergileyen robot, çevredeki ziyaretçilere el salladı ve alanda bulunan bazı katılımcılarla tokalaştı. Gösteriyi izleyenler, yapay zeka destekli robotun sergilediği performansı cep telefonlarıyla kaydetti.

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