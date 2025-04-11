Copa Libertadores’te Şili’nin Colo Colo ile Brezilya temsilcisi Fortaleza arasında oynanan karşılaşma, stat içinde ve dışında yaşanan şiddet olayları nedeniyle 72. dakikada durdurularak ertelendi. Karşılaşma öncesinde yaşanan izdihamda iki genç taraftar hayatını kaybederken, maç sırasında yaşanan saha olayları ve güvenlik zafiyeti futbol dünyasını sarstı.

OLAYLAR MAÇTAN ÖNCE BAŞLADI

Santiago’daki Estadio Monumental çevresinde, maç başlamadan önce yüzlerce taraftar stadyuma zorla girmeye çalıştı. Güvenlik güçleri duruma zırhlı araçlar ve tazyikli suyla müdahale etti. Yaşanan kargaşa sırasında devrilen demir güvenlik bariyerlerinin altında kalan 13 ve 18 yaşındaki iki taraftar, sıkışarak hayatını kaybetti.

Şili savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. İlk tespitlere göre, devrilen bariyerin polis müdahalesi sırasında oluşan panikle yıkıldığı ve gençlerin bu esnada ezildiği bildirildi. Polis aracını kullanan görevli, olayın faili olarak soruşturmaya dahil edildi ancak gözaltına alınmadı.

TRİBÜNLERDE GERİLİM SAHADA KAOS

Tüm bu gelişmelere rağmen mücadele dolu tribünler önünde başladı. Ancak maçın 72. dakikasında ev sahibi Colo Colo taraftarları sahaya indi. Güvenlik güçlerinin müdahalesi yetersiz kalınca, CONMEBOL protokol gereği maçı durdurdu ve iki takım da soyunma odasına gönderildi. Kalan 18 dakikanın seyircisiz tamamlanması gündeme gelse de, Santiago Başkanlık Delegasyonu güvenlik gerekçesiyle bu öneriyi reddetti.

DIŞARIDA ÇATIŞMALAR SÜRDÜ

Stat dışında ise gerilim devam etti. Polisle taraftarlar arasındaki çatışmalar saatlerce sürdü. Olaylar sırasında metro seferleri durduruldu, bölgedeki toplu ulaşım hizmeti askıya alındı. Taraftarlar stadyum çevresinde mahsur kaldı.

CONMEBOL SORUŞTURMA BAŞLATTI

CONMEBOL, yaşanan olayların tamamıyla ilgili disiplin soruşturması başlatıldığını ve tüm verilerin Güney Amerika Futbol Konfederasyonu Disiplin Komisyonu’na gönderileceğini açıkladı.

Bu olaylar, Güney Amerika futbolunda yıllardır süregelen güvenlik sorunlarını bir kez daha gündeme taşıdı. Taraftar ölümleri, saha ihlalleri ve polisle çatışmaların gölgesinde kalan futbol, bir kez daha ikinci planda kaldı.