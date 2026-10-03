İngiltere'de 2 metal dedektörü kullanıcısının arızalı bir cihazla tesadüfen bulduğu 14. yüzyıldan kalma altın mühür yüzüğü, açık artırmada belirlenen taban fiyatına ulaşamadı. Üzerinde akik taşı ve grifon figürü bulunan tarihi yüzüğün, dönemin soylularından Lancasterlı Matilda'ya ait olabileceği düşünülüyor.

İngiltere'nin Suffolk bölgesinde 2 yıl önce bulunan altın yüzüğün hikâyesi, talihsiz bir cihaz arızasıyla başladı. Metal dedektörüyle arama yapan 30 yaşındaki Aaron Pizzey ile 39 yaşındaki arkadaşı James Race, yaşadıkları aksiliğin ardından beklenmedik bir keşfe imza attı.

The Telegraph gazetesine konuşan Pizzey, metal dedektörünün başlığında meydana gelen arıza nedeniyle cihazı bir çalılığa fırlatmanın eşiğine geldiğini anlattı. Arkadaşı Race ise bu arızanın iyi bir işaret olabileceğini söyleyerek onu sakinleştirdi.

Pizzey, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"30 saniye sonra bir toprak parçasının üzerinde altın renginde bir şey gördüm."

Buluntunun ortaya çıktığı tarih, 1 Nisan Şaka Günü'ydü. Bu nedenle Race, arkadaşının elinde altın yüzükle kendisine doğru geldiğini görene kadar anlatılanlara inanmadı.

14. yüzyıldan kalma yüzüğün üzerinde grifon figürü var

Londra'daki Noonans Mayfair müzayede evinin danışmanı Nigel Mills'in verdiği bilgilere göre, yüzükte Matilda isminin yer aldığı bir mühür ve üzerine grifon figürü işlenmiş bir akik taşı bulunuyor.

BBC'nin haberine göre, yüzüğün üzerindeki yazı, eserin daha sonra Ulster kontesi olacak Lancasterlı Matilda'ya ait olabileceğine işaret ediyor. Orta Çağ'dan günümüze ulaşan altın mühür yüzüğü, bu özelliğiyle tarihî açıdan dikkat çekici bir buluntu olarak değerlendiriliyor.

Yüzüğün açık artırmada satılması beklenen fiyat gerçekleşmedi. 22 Eylül'de Noonans Mayfair'de düzenlenen müzayedede, eser için belirlenen 8 bin 500 sterlinlik (yaklaşık 550 bin TL) taban fiyatına ulaşılamadı.

Pizzey, yüzüğün mevcut durumunun alıcıların ilgisini etkilemiş olabileceğini belirterek, "Bu biraz niş bir ürün çünkü yüzüğün bandı kopmuş" dedi.

Yüzüğü yeniden açık artırmaya çıkaracaklar

İki arkadaş, yüzüğü onarmak yerine mevcut haliyle satışa sunmaya karar verdi. Böylece eseri satın alacak kişinin, yüzüğü olduğu gibi korumak ya da profesyonel bir onarımla yeniden kullanılabilir hale getirmek arasında seçim yapabileceğini belirtti.

Pizzey, satıştan elde edeceği parayla metal dedektörünü yenilemeyi ve evinde bazı tadilatlar yapmayı planlıyordu. Race ise parayı düğün masraflarını karşılamak ve konut kredisi borcunu ödemek için kullanmayı umuyordu.

İkilinin metal dedektörüyle yaptığı aramalar sırasında bulduğu tek değerli eser bu yüzük değil. BBC'nin aktardığına göre arkadaşlar, şubat ayında Eye kasabasında gerçekleştirdikleri aramada 60 Roma sikkesinden oluşan bir koleksiyon da buldu. Bu sikkeleri de açık artırmada satabilmek için gerekli süreci yürütüyorlar.

Satılamayan altın yüzük için ise yeni bir müzayede planlanıyor. Race, BBC'ye yaptığı açıklamada, yaklaşık iki ay sonra başka bir açık artırma düzenlenebileceğini söyledi.