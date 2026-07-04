Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İrlanda'nın 27 adet hafif taktik zırhlı araç içeren hibe teklifini yüksek yenileme maliyetleri sebebiyle geri çevirdiklerini açıkladı.

İrlanda'nın AB Konseyi Dönem Başkanlığı resmi açılış töreni kapsamında Dublin'de Başbakan Micheál Martin ile ortak basın toplantısı düzenleyen Zelenskiy, sunulan askeri yardımları takdirle karşıladıklarını ancak bütçe dengelerini gözetmek zorunda olduklarını belirtti.

Söz konusu RG-32M tipi araçların eski olduğunu ve savaş alanına sürülebilmesi için ciddi bir onarımdan geçmesi gerektiğini ifade eden Ukrayna lideri, kaynakları bu araçların yenilenmesi yerine insansız hava araçları (İHA) gibi kritik tedarik alanlarında kullanmayı tercih ettiklerini vurguladı.

UKRAYNA KABUL ETMEYİNCE ARAÇLARI HURDAYA AYIRACAKLAR

Askeri tarafsızlık politikası gereği Ukrayna'ya bugüne kadar yalnızca mayın temizleme, lojistik ve tıbbi malzeme gibi "Öldürücü olmayan" teçhizat ile eğitim desteği sağlayan İrlanda'da bu ret kararı, söz konusu araçların akıbetini de belirledi.

İrlanda hükümetinin üzerinde silah sistemleri barındıran bu zırhlıları hibe etme planı tarafsızlık ilkesiyle çelişirken, Ukrayna'nın maliyet gerekçesiyle teklifi reddetmesinin ardından İrlanda Savunma Kuvvetleri, depolarda bulunan ve sık sık arızalandığı belirtilen zırhlı araç filosunun hurdaya ayrılmasına karar verdi.