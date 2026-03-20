Yapılan bilimsel çalışmalar ile yer fıstığınn kabuğundan grafen üretmek mümkün hale geldi. Bu sayede yer fısktığı kabuğuun yakıldığızaman çevrye verdiği zarardan korunmak da mümkün hale gelecek. Ayrıca bu durum grafen üretiminde daha doğal ve zararız bir çözü bulmaa yardımcı oluyolr.

KABUĞUNDAN SÜPER MALZEME ÇIKIYO

Geleneksel üretim yöntemlerinin aksine, sert kimyasallara ve yüksek enerji tüketimine ihtiyaç duymayan yeni bir teknik, tarımsal atık olan fıstık kabuklarından yüksek kaliteli grafen üretilmesini mümkün kılıyor. "Flaş Joule Isıtma" (FJH) olarak adlandırılan bu yöntemde, ön işlemden geçirilmiş fıstık kabuklarındaki lignin yapısı, milisaniyeler içinde 3.000°C’nin üzerindeki sıcaklıklara ulaştırılarak karbon atomlarının grafen formuna dönüşmesi sağlanıyor.

Araştırmanın liderlerinden Guan Yeoh, bol miktarda bulunan organik atıkların bu yöntemle işlenmesinin, endüstriyel ölçekte ekonomik uygulanabilirlik ve enerji verimliliği açısından optimum bir çözüm sunduğunu belirtiyor. Hafiflik, yüksek dayanıklılık ve üstün iletkenlik özellikleri sayesinde elektronik ve enerji depolama gibi kritik sektörlerde yaygın kullanılan grafenin üretim maliyetlerini düşüren bu gelişme, aynı zamanda milyonlarca tonluk tarımsal atığın geri kazandırılmasını destekliyor. Chemical Engineering Journal Advances dergisinde yayımlanan çalışma, sürdürülebilir bir döngüsel ekonomi modelinin yüksek değerli endüstriyel malzemelerle nasıl bütünleşebileceğini kanıtlıyor.