Antikacılık ve koleksiyon sektörü, geçmiş dönemlerde günlük yaşamın sıradan birer parçası olan ya da uzun süre depolarda muhafaza edilen belirli ürün gruplarına yönelik ciddi bir talep artışına sahne oluyor. Kondisyon ve nadirlik düzeyine göre piyasa değeri 85 bin TL seviyelerine kadar ulaşabilen bazı ev eşyaları, uzman analizi ve ekspertiz süreçlerinin ardından yeni alıcılarıyla buluşuyor. Özellikle el dokuması antika halılar, eski porselen takımlar ve vintage dekoratif ürünler yüksek fiyatlarla el değiştiriyor.

SANDIKTAN ÇIKAN 27 BİN LİRADAN ALICI BULUYOR

1970'li ve 1980'li yıllarda ev dekorasyonunun en önemli parçaları arasında yer alan el dokuması halılar, günümüzde antika piyasasının en hareketli kalemleri arasında yer alıyor. Sandıklarda veya depolama alanlarında uzun süre kullanılmadan bekletilen bu tekstil ürünlerinin değeri; yaşına, dokuma tekniğine ve korunmuşluk durumuna göre belirleniyor.

Yapılan güncel piyasa değerlendirmelerine göre, antika meraklılarının yöneldiği bu nostaljik el dokuması halılar günümüzde 27 bin 425 TL'den başlayan fiyatlarla alıcı buluyor.

DOLAPLI KANEPELERE YÖNELİK İKİNCİ EL TALEBİ

Nostaljik mobilya segmentinde ise yakın geçmişe kadar işlevselliğini yitirdiği ya da kullanılmaz olduğu düşünülen tasarımlar yeniden dolaşıma giriyor. Özellikle 1980 ve 2000'li yıllar arasında hemen her oturma odasında karşımıza çıkan, alt veya yan kısımlarında ahşap depolama alanları barındıran dolaplı kanepeler, ikinci el piyasasının en çok aranan parçalarından biri haline geldi.

Bir dönem çöpe atılan veya gözden çıkarılan bu mobilya türü, günümüzde dekorasyon trendlerindeki değişimle birlikte 40 bin TL'den başlayıp niteliğine göre 80 bin TL'ye kadar çıkabilen fiyat aralıklarında el değiştiriyor. Uzmanlar, evlerde bulunan bu tarz eski eşyaların elden çıkarılmadan önce değer tespiti için mutlaka uzmanlar tarafından incelenmesini tavsiye ediyor.