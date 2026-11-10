ABD'nin Tennessee eyaletinde yaşayan 31 yaşındaki Carter Stevens, başkalarının çöpe attığı eşyaları toplayıp satarak dikkat çekici bir gelir elde ediyor. Çöp konteynerlerinde bulduğu ürünleri temizleyerek yeniden satışa çıkaran Stevens, Eylül 2025 ile Eylül 2026 arasında yaklaşık 140 bin dolar brüt (yaklaşık 7 milyon lira) satış geliri elde etti.

Stevens'ın iş modeli oldukça basit. İş yerlerinin ve lüks apartmanların çevresindeki çöp konteynerlerini inceliyor. Kullanılabilir durumdaki eşyaları topluyor, temizliyor ve çevrim içi platformlarda satışa çıkarıyor.

Mart 2024'te başladığı bu işte bugüne kadar el yapımı İran halılarından pahalı ofis sandalyelerine, hatta samuray kılıçlarına kadar pek çok farklı ürün buldu.

Üstelik çöplerden yalnızca satabileceği eşyaları değil, işini kolaylaştıran malzemeleri de topluyor. Karton kutular ve ambalaj bantları sayesinde siparişlerinin yaklaşık yüzde 90'ını herhangi bir ambalaj malzemesi satın almadan gönderebiliyor.

Bazen izin alıyor, bazen çöp yığınlarının arasına giriyor

Stevens, ABD'de her yıl büyük miktarda eşyanın çöpe atıldığını ve bu durumun kendisi için önemli bir fırsata dönüştüğünü söylüyor.

Yaptığı iş her zaman kolay ilerlemiyor. Bazen kendisini bina yönetimine gereksiz eşyaları kaldıran biri olarak tanıtıp konteynerleri incelemek için izin istiyor. Bazı zamanlarda ise atıkların arasında değerli bir ürün bulabilmek için neredeyse boynuna kadar çöpün içine giriyor.

Özellikle güvenlik görevlilerinin kendisini fark etmemesi için dikkatli davranıyor. Başkasına ait bir mülke izinsiz girmekten kaçındığını belirten Stevens, kendisinden bölgeyi terk etmesi istendiğinde tartışmak yerine oradan ayrılmayı tercih ediyor.

ABD'de benzer iş modelleriyle uğraşan çok sayıda girişimci bulunuyor. Bazıları bu işe Reddit ve YouTube gibi platformlarda gördükleri içeriklerden ilham alarak başlıyor. Better Business Bureau verilerine göre ülkede gereksiz eşyaların kaldırılması alanında faaliyet gösteren yaklaşık 10 bin şirket bulunuyor.

12 bin dolar borçla başladığı hayatını değiştirdi

Stevens'ın bugünkü kazancının arkasında oldukça zorlu bir geçmiş var. Çöp konteynerlerinden para kazanma fikrini keşfettiğinde yaklaşık 12 bin dolar borcu bulunuyordu. Yıllar boyunca yaptığı hatalı harcamalar ve uyuşturucu bağımlılığı, maddi durumunun giderek kötüleşmesine neden olmuştu.

Nashville'de doğan Stevens'ın babası, beş Grammy Ödülü kazanmış bir country ve gospel müzik yapımcısı. Kariyeri boyunca Blake Shelton ve Carrie Underwood gibi ünlü isimlerle çalışan babasının maddi imkânlarına rağmen Stevens, kendi ayakları üzerinde durmakta zorlandı.

Üniversite eğitimi sırasında reçeteli ilaç Adderall'a bağımlı hale geldi. Bu nedenle 2018 yılında, son sınıfını tamamlayamadan okuldan ayrıldı. Üniversite diploması olmaması da düzenli bir iş bulmasını güçleştirdi.

2021 yılında ailesinin desteğiyle bağımlılık tedavisine başvurdu ve daha ağır uyuşturucuları bırakmayı başardı. Bu kez de parasını pahalı alışverişlere ve kısa süreli mutluluk veren şeylere harcamaya başladı.

İkinci el mağazalarından antika ve eski kıyafetler alıp internet üzerinden satmayı da denedi. Kazancı istikrarlı değildi. Üstelik elde ettiği paranın önemli bir bölümünü yeniden harcıyordu.

3 hafta boyunca otomobilinde yaşadı

Haziran 2023'e gelindiğinde Stevens artık kirasını ödeyemez duruma geldi. Bir süre kiralık bir depoda yaşamaya çalıştı ancak güvenlik görevlileri tarafından fark edilince buradan da çıkarıldı. Ardından üç hafta boyunca Nissan Sentra marka otomobilinde yaşadı.

Evsiz kaldığı dönem, harcama alışkanlıklarıyla yüzleşmesini sağladı. Stevens, yaşadıklarının kendisi için büyük bir dönüm noktası olduğunu belirterek bir daha aynı duruma düşmemeye karar verdi.

Ekim 2023'te bir akrabasından aldığı borç sayesinde yeniden ev kiralayabildi. Bu kez harcamalarını kontrol altına almaya ve ikinci el ürün satışından elde ettiği gelirle kira ve temel ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir düzen kurmaya çalıştı.

Hayatındaki asıl değişim ise beş ay sonra yaşandı. Bir benzin istasyonunun yakınında atılmış bir çift siyah Nike Air Force 1 ayakkabı buldu. İyi durumdaki ayakkabıları eve götürüp dezenfekte ettikten sonra internet üzerinden satışa çıkardı. Üstelik ayakkabıları 35 dolara satmayı başardı.

Stevens, bu satışın kendisi için ilk olduğunu belirterek, hayatında ilk kez çöpten bulduğu bir eşyayı satarak para kazandığını söyledi. Küçük gibi görünen bu kazanç, ona atılmış eşyaların ciddi bir gelir kaynağı olabileceğini gösterdi.

190 ofis sandalyesinden 27 bin 600 dolar kazandı

Stevens'ın bugüne kadarki en büyük kazançlarından biri, bir iş parkındaki çöp konteynerinin yanında bulduğu ofis sandalyeleri oldu.

Yeni olduklarında tanesi 1000 doların üzerinde değere sahip olan Steelcase marka sandalyelerden toplam 190 adet buldu. Daha önce satın aldığı ikinci el kamyonu ve kendi yaptığı römorku kullanarak sandalyeleri taşıdı.

Ardından ürünleri internet üzerinden satışa çıkardı. Sandalyelerin büyük bölümünü Facebook Marketplace üzerinden toplu olarak sattı ve bu satışlardan 17 bin dolar kazandı. Geri kalan sandalyeleri ise tek tek satarak 10 bin 600 dolar daha elde etti.

CNBC Make It tarafından incelenen belgelere göre, yalnızca bu sandalyelerden toplam 27 bin 600 dolar gelir sağladı.

Bu büyük satış, işini daha sistemli hale getirmesine de yardımcı oldu. Stevens, ayda bir kez böyle değerli bir ürün grubu bulabilirse, aylık 400 dolar ödediği depoyu doldurup eşyaları zaman içinde satabiliyor.

En çok iş yerlerinin çöplerini inceliyor

Stevens, aramalarında özellikle ticari işletmelere yöneliyor. Yiyecek artıkları ve organik atıkların bulunmadığı konteynerleri tercih ediyor. Kendi deyimiyle bu tür alanlar daha temiz olduğu için eşyaları incelemek ve satışa hazırlamak çok daha kolay.

Özellikle çalışan sayısını azaltan veya başka bir yere taşınan şirketlerin bulunduğu bölgeleri takip ediyor. Çünkü bu tür değişiklikler sırasında çok sayıda ofis eşyası çöpe atılabiliyor. Daha önce bu şekilde 120 adet ayakta çalışma masası da buldu.

Lüks apartmanların çevresindeki konteynerlerde ise West Elm gibi tanınmış markaların mobilyalarına, çalışır durumdaki iPad'lere, elektronik cihazlara ve elektrikli aletlere rastladı.

Bulduğu eşyalar sayesinde evinin mobilyalarının neredeyse tamamını da ücretsiz şekilde temin ettiğini söylüyor.

Kazancının her yıl aynı olacağından emin değil

Stevens, işini tek başına yürütüyor. Yakıt masraflarını azaltmak için genellikle evine birkaç kilometre uzaklıktaki bölgelerde arama yapıyor. Böylece ulaşım giderlerini düşük tutarak kazancının daha büyük bölümünü elinde tutabiliyor.

Ancak elde ettiği gelirin her zaman aynı seviyede olmayacağının farkında. Yıllık 140 bin dolarlık brüt satış gelirinin önemli bir kısmı, özellikle birkaç büyük eşya grubunu bulduğu beş aylık dönemde gerçekleşti.

Bu nedenle aynı kazancı her yıl elde edebileceğini düşünmüyor. Bu yılın başlarında şansının yaver gittiğini ve çok para kazandığını söyleyen Stevens, bu gelirin sürekli olacağının garantisi bulunmadığını da kabul ediyor.

Kazandığı parayı biriktirmeye çalışan Stevens, gereksiz harcamalardan kaçınmaya özen gösteriyor. Bunun yanında gayrimenkul toptancılığı olarak bilinen farklı bir iş modelini de araştırıyor. Bu sistemde girişimciler, genellikle uygun fiyatlı veya sorunlu durumdaki bir mülkü satın almak için sözleşme yapıyor ve ardından bu sözleşmeyi belirli bir ücret karşılığında yatırımcıya devrediyor.

Stevens, gayrimenkul işini mevcut faaliyetlerine kıyasla daha istikrarlı bir gelir kaynağı olarak görüyor.

Buna rağmen çöp konteynerlerini incelemekten vazgeçmeye niyeti yok. Çünkü bir sonraki konteynerde neyle karşılaşacağını bilmemek, bu işin en heyecan verici taraflarından biri.

Stevens, umut vadeden bir konteyneri görmezden gelemeyeceğini ve bulduğu ilginç eşyalar nedeniyle merakının her zaman devam edeceğini söylüyor.

Onun hikâyesi, başkalarının değersiz görerek attığı eşyalardan nasıl gelir elde edilebileceğini gösteriyor. Ancak 140 bin dolarlık brüt satış geliri, bu işin herkes için kolayca tekrarlanabilecek veya her yıl aynı kazancı sağlayacak bir yöntem olduğu anlamına gelmiyor. Stevens'ın da kabul ettiği gibi, bu işte yüksek kazanç büyük ölçüde doğru zamanda değerli bir eşya bulmaya bağlı.