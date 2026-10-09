ABD’nin Louisiana eyaletinde başlatılan bir geri dönüşüm projesi kapsamındaki cam atıklar, işlenerek kıyı restorasyonunda kullanılmak üzere kuma dönüştürülüyor. Tulane Üniversitesi öğrencileri Franziska Trautmann ve Max Steitz tarafından 2020 yılında kurulan 'Glass Half Full' projesi, kentteki cam atık sorununa yerel bir çözüm sunmayı hedefliyor.

VERİLER DETAYLI OLARAK AÇIKLANDI

Toplanan veriler ve yayımlanan son raporlar doğrultusunda projenin gelişimi ve teknik detayları şu şekilde:

Projenin ilk dönem raporlarında yaklaşık 1,36 milyon kilogramı aşkın atık cam toplandığı ve 20 ton kumun restorasyon alanlarına aktarıldığı bildirildi. Şubat 2026 güncellemesinde ise toplam dönüştürülen cam miktarının 5,44 milyon kilogramı aştığı kaydedildi.

Ağır bir malzeme olan camın yüzlerce mil uzaktaki işleme tesislerine taşınmasının yüksek maliyet oluşturması nedeniyle New Orleans'ta cam atıklar uzun süre düzenli depolama alanlarına gömüldü. Yerel ölçekte kurulan kırma tesisi ile nakliye maliyetlerinin önüne geçilmesi amaçlandı.

Tesislerde kırma makinelerine giren şişeler; ince kumdan kaba çakıla kadar farklı tane boyutlarına ayrılıyor. Gönüllülerin de katıldığı süreçte kapak, etiket ve diğer yabancı maddeler filtrelenerek temizleniyor.

Elde edilen cam kumu, biyolojik olarak çözünebilen torbalara doldurularak erozyona uğramış alanlara yerleştiriliyor. Bu yapı, bataklık otlarının kök salması ve tortu tutması için alt katman oluşturuyor. Ürünler ayrıca kum torbası ve yeni cam üretimi için hammadde olarak da değerlendiriliyor.

Yapılan araştırmalar, kıyı sulak alan bitkilerinin cam kumu ile taranmış nehir kumu karışımında yetişebildiğini gösteriyor. Nisan 2026'da yayımlanan bir diğer çalışmada ise farklı oranlarda cam çökeltisine maruz bırakılan yerli canlı türlerinin zarar görmeden yaşamlarını sürdürdükleri veya kendilerini gömebildikleri tespit edildi. Bölgedeki uzun vadeli etkilere yönelik incelemeler devam ediyor.

Erozyon, şiddetli fırtınalar ve çökme nedeniyle son yüzyılda Delaware eyaleti büyüklüğünde sulak alan kaybeden Louisiana'da, söz konusu geri dönüşüm modeli resmi kıyı koruma ve kamu yatırımlarına destekçi bir araç olarak kullanılıyor.