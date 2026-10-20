İspanya'nın kuzeyindeki Bilbao kentinde kurulan Metabarri tesisi, yılda 50 bin ton organik atığı işleyebilecek kapasiteye sahip. Yaklaşık 25 milyon euro yatırımla hayata geçirilen projenin tam kapasiteye ulaşmasıyla 12 bin 700 evin yıllık enerji tüketimine eşdeğer miktarda gaz üretilmesi hedefleniyor.

YEMEK ARTIKLARINI GAZA DÖNÜŞTÜRÜYORLAR

Bizkaia bölgesindeki Artigas Ekoloji Parkı'nda bulunan tesiste, evlerden toplanan yemek artıkları ve diğer organik atıklar büyük, kapalı tanklara aktarılıyor. Atıklar burada oksijensiz ortamda mikroorganizmalar tarafından parçalanarak biyogaza dönüştürülüyor.

Elde edilen biyogaz özel işlemlerden geçirilerek arıtılıyor ve metan oranı yüzde 95'in üzerine çıkarılıyor. Böylece doğal gaz şebekesinde kullanılabilecek biyometan üretiliyor. Gaz, mevcut altyapı üzerinden evlere ve işletmelere ulaştırılabiliyor.

Üretim sırasında geriye kalan organik maddeler de kompost yapımında değerlendirilerek tarımsal kullanım için yeniden ekonomiye kazandırılıyor.

12 BİN 700 EVİN ENERJİ İHTİYACINI KARŞILAYABİLECEK

Tesisin tam kapasiteyle çalışması durumunda yılda 40 ila 42 gigavatsaat enerji üretilmesi bekleniyor. Bu miktar yaklaşık 12 bin 700 hanenin yıllık enerji tüketimine karşılık geliyor.

Ancak bölgedeki organik atıkların ayrı toplanma miktarı şu anda yılda yaklaşık 12 bin ton seviyesinde bulunuyor. Tesisin 50 bin tonluk kapasitesine ulaşabilmesi için atık toplama sisteminin genişletilmesi planlanıyor.

Projeyle hem çöpe giden yemek miktarının azaltılması hem de fosil kaynaklı doğalgazın bir bölümünün yenilenebilir enerjiyle karşılanması amaçlanıyor.