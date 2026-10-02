İngiltere’nin Wiltshire bölgesinde bir inşaat malzemeleri deposundan 300 sterline alınan mermer heykelin, ünlü İtalyan heykeltıraş Pietro Bracci’ye ait olduğu ortaya çıktı. Yaklaşık 290 yıllık eserin açık artırmada 100 bin sterline kadar alıcı bulması bekleniyor.

DEĞERİ SONRADAN ANLAŞILDI

Papa XII. Clement’i tasvir eden 66 santimetrelik heykel, durumunun kötü olması nedeniyle depo sahipleri tarafından sıradan bir beton ürün sanıldı. Eseri satın alan kişi ise değerli olabileceğinden şüphelendi.

ÜNLÜ HEYKELTIRAŞIN ESERİ

Roma’daki Trevi Çeşmesi’nin merkez figürünü de yapan Bracci’nin eseri olduğu belirlenen heykelin, günümüze ulaşmayan bir bronz heykel için hazırlanan model olduğu düşünülüyor. Eser, 8 Ekim’de Salisbury’de açık artırmaya çıkacak.