Eski ve yırtık çoraplar düşünülmeden çöpe atılsa da bu çorapları değerlendirerek evlerde sık karşılaşılan bazı sorunlara çözüm bulabilirsiniz. Ev içerisinde başımıza adeta bela olan bazı sorunların hızlı çözümlerine pratik yöntemler ile ulaşabiliriz. Eski ve yırtık çorapların kullanımı da bu çözümlere ulaşmanın püf noktası sayılıyor.

ESKİ ÇORAPLARI ÇÖPE ATMA DEVRİ BİTİYOR

Eski çoraplar sürekli çöpe atılsa da evlerde belirli sorunları çözmenin anahtarı olarak görülüyorlar. Basit doğal yöntemler sayesinde evlerde mühendislik gerektiren küçük sorunları çorap sayesinde kolaylıkla çözebilirsiniz. İşte evlerde karşımıza çıkan sorunları çorap kullanarak çözmenin püf noktası olan pratik yöntemler:

Ev temizliği ve toz yönetimi

Eski çorapları eline bir eldiven gibi geçirip üzerine çok az su veya parlatıcı sıktığında, evdeki en ulaşılmaz köşeler için mükemmel bir temizlik aparatına dönüşüyorlar. Özellikle televizyon arkasındaki kablo karmaşası, jaluzi araları veya biblo gibi girintili çıkıntılı eşyaların tozunu almak için parmaklarını bir fırça gibi kullanabilirsin; işin bittiğinde ise sadece makineye atıp tekrar kullanıma hazır hale getirmek yeterli oluyor.

Eşya koruma ve depolama

Hassas yüzeyli ayakkabıları veya çizilmeye müsait mutfak gereçlerini saklarken her birini birer çorabın içine sokmak, dış etkenlere karşı bedava bir zırh sağlıyor. Özellikle taşınma sırasında cam bardakları veya porselen objeleri bu yumuşak dokuyla sarmalamak darbeleri emdiği gibi, dolap içinde bekleyen gümüşlerin veya deri aksesuarların tozlanmasını ve birbirine sürtünerek deforme olmasını da tamamen engelliyor.

Isı ve sağlık çözümleri

Pamuklu bir çorabın içini çiğ pirinç veya bakliyatla doldurup ağzını sıkıca düğümlediğinde, mikrodalgada ısıtılabilen harika bir sıcak kompres paketi elde ediyorsun. Bu yöntem özellikle boyun tutulmalarında veya kış gecelerinde yatağın içini ısıtmak için ilaç gibi gelirken, aynı mantığı buzdolabında bekleterek şişlikler için soğuk pres olarak kullanmak da mümkün oluyor.

Hobi ve evcil hayvan oyuncakları

İç içe geçirilmiş birkaç eski çorabı sıkıca düğümleyerek içine hışırdayan naylon parçaları veya kedi nanesi eklediğinde, kedi ve köpekler için piyasadaki pahalı oyuncaklardan çok daha cazip bir eğlence aracı ortaya çıkıyor. Bu dayanıklı düğüm yığını, evcil hayvanların çiğneme içgüdüsünü tatmin ederken aynı zamanda eski kumaşları değerlendirmenin en eğlenceli ve masrafsız yolu haline geliyor.

Tamirat ve pratik ev işi tüyoları

Yere düşen küpe, vida veya lens gibi minik eşyaları bulmak için elektrikli süpürgenin borusuna bir çorap geçirip lastikle sabitlediğinde, vakum gücü objeyi yakalıyor ama makinenin içine kaçmasını engelliyor. Aynı zamanda ağır mobilyaların ayaklarına çorap giydirerek parkeleri çizmeden eşya taşımak veya kapı altlarından gelen soğuğu kesmek için içini dolgu malzemesiyle doldurup eşiğe sermek, evdeki konforu bir anda artıran küçük ama etkili mühendislik harikalarına dönüşüyor.