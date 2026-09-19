Balık tüketirken hemen hemen herkesin tabağın kenarına ayırdığı ya da direkt çöpe attığı o kısımlar, meğer adeta bir kalsiyum ve vitamin deposuymuş. Uzmanlar, genellikle sadece fileto kısmı tüketilen balığın kafa ve kuyruk bölgelerinin insan sağlığı üzerindeki inanılmaz faydalarını açıkladı. Özellikle kemik sağlığından hücre yenilenmesine kadar vücut için hayati önem taşıyan bu kısımlar, doğru tüketildiğinde sağlığa adeta kalkan oluyor.

GELİŞME ÇAĞINDAKİ ÇOCUKLAR VE KEMİK ERİMESİ OLANLAR İÇİN ŞİFA KAYNAĞI

Uzmanlar, balık temizlerken ilk kesilip atılan kafa ve kuyruk bölgelerinin yoğun kalsiyum içerdiğini vurguluyor. Bu bölgelerde yer alan dokular ve ince kemik yapıları, yeni hücre oluşumunu destekleyerek kemik yapısını doğrudan güçlendiriyor.

Özellikle büyüme çağındaki çocukların kemik gelişimine büyük katkı sağlayan bu bölümler; hamile kadınlar, yaşlılar ve kemik erimesi (osteoporoz) riski taşıyan bireyler için doğal bir kalsiyum takviyesi niteliği taşıyor. Çorbası yapılarak ya da suyundan faydalanılarak tüketilen balık kafası, kıkırdak ve bağ dokusundaki zengin besin maddelerini doğrudan vücuda kazandırıyor.

SADECE ETİ DEĞİL BÜTÜNÜ ŞİFA DAĞITIYOR

Balığın kafa ve kuyruk kısımlarındaki kalsiyum zenginliğinin yanı sıra, balık genel olarak içerdiği yüksek omega-3 yağ asitleri, kaliteli protein, B vitaminleri ve değerli minerallerle vücudu tepeden tırnağa koruyor.

Omega-3 yağ asitleri damar sağlığını destekleyerek kalp hastalığı riskini minimuma indiriyor ve kan basıncını dengede tutuyor. Beyin hücrelerinin yenilenmesini hızlandırarak hafızayı ve odaklanma yeteneğini güçlendiriyor. Tüm bunların yanında içerdiği güçlü antioksidanlar sayesinde cildin daha taze ve genç kalmasına yardımcı olurken, bağışıklık sistemini de hastalıklara karşı adeta bir zırh gibi koruyor.