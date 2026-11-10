İNTERNETTEKİ İLANLARDA FİYATLARI SATICILAR BELİRLİYOR

Satışa çıkarılan perde, halı, kilim ve biblo gibi ürünlerin fiyatları herhangi bir uzman ekspertizi olmadan doğrudan satıcılar tarafından yazılıyor. Aile büyüklerinden kalan sıradan eşyalarını fotoğraflayan kişiler, ilan açıklamasına sadece "antika" kelimesini ekleyerek milyonluk rakamlar talep ediyor.