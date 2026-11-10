İkinci el satış sitelerinde 1980'li yıllardan kalma sıradan bir perde için 800 bin TL talep edilmesi sektörde kriz yarattı. İncelenen ilanlardaki ürünlerin antika değil makine üretimi 30-40 yıllık eski eşyalar olduğunun ortaya çıkması, internetteki fiyatlandırma sisteminin güvenilirliğini çökertti.
İNTERNETTEKİ İLANLARDA FİYATLARI SATICILAR BELİRLİYOR
Satışa çıkarılan perde, halı, kilim ve biblo gibi ürünlerin fiyatları herhangi bir uzman ekspertizi olmadan doğrudan satıcılar tarafından yazılıyor. Aile büyüklerinden kalan sıradan eşyalarını fotoğraflayan kişiler, ilan açıklamasına sadece "antika" kelimesini ekleyerek milyonluk rakamlar talep ediyor.
BİR EŞYANIN ANTİKA OLDUĞU NASIL ANLAŞILIR?
Antika uzmanları, bir eşyanın sadece eski veya kullanılmış olmasının ona maddi değer katmadığını belirtiyor. Ürünün el işçiliği taşıması, üretim tekniği ve dünyada kaç adet bulunduğu gibi teknik kriterler gerçek piyasa değerini belirliyor.
800 BİN TL İSTENEN PERDENİN GERÇEK DEĞERİ NE KADAR?
Uzman incelemesinden geçen 1980 dönemine ait söz konusu perdenin makine üretimi olduğu ve herhangi bir el işçiliği barındırmadığı tespit edildi. Antikacılar, 50 yıllık gerçek bir el işi perdenin bile piyasadaki tavan fiyatının ortalama 10 bin TL seviyesinde bulunduğunu vurguluyor.
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MAKİNE ÖRGÜSÜ ÜRÜNLER SUİSTİMAL EDİLİYOR
Esnafa inceleme için getirilen yüksek fiyatlı ürünlerin büyük çoğunluğunun fabrikasyon üretim sıradan eşyalar olduğu görülüyor. Antikacılar, ellerindeki 80 yıllık parçaları bile doğrudan antika statüsüne sokmazken internette sıradan kumaşlara servet istenmesinin piyasayı manipüle ettiğini belirtiyor.
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