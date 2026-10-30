Ekim ayında ilk üretimini gerçekleştiren tesis, tarımsal atıkların yeniden değerlendirilmesini ve karbonun uzun süre toprakta tutulmasını hedefliyor. Böylece hem badem kabukları için yeni bir kullanım alanı oluşturuluyor hem de sürdürülebilir tarım uygulamalarına katkı sağlanması amaçlanıyor.

BADEM KABUKLARI BİYOKÖMÜRE DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR

Kaliforniya'daki tesiste badem kabukları, oksijenin sınırlı olduğu bir ortamda yüksek sıcaklığa maruz bırakılıyor. Piroliz adı verilen bu işlem sayesinde kabuklar, karbon bakımından zengin ve kömüre benzeyen biyokömüre dönüştürülüyor.

Elde edilen biyokömür, tarım arazilerinde kullanıldığında toprağın su ve besin maddelerini tutma kapasitesini artırmaya yardımcı olabiliyor. Özellikle su kaynaklarının sınırlı olduğu bölgelerde bu özelliğin tarımsal üretime katkı sağlaması bekleniyor.

Badem yetiştiriciliğinin yaygın olduğu Kaliforniya'da ortaya çıkan büyük miktardaki kabuğun bu yöntemle değerlendirilmesi, tarımsal atıkların azaltılması açısından da önem taşıyor.

KARBON TOPRAKTA UZUN SÜRE SAKLANABİLİYOR

Biyokömürün en önemli özelliklerinden biri, içerdiği karbonun toprakta uzun yıllar kalabilmesi. Normal koşullarda ayrışarak atmosfere dönebilecek karbonun bir bölümü, bu yöntem sayesinde daha dayanıklı bir yapıda depolanabiliyor.

Tesiste üretimin başlamasıyla birlikte badem kabuklarının ekonomik değeri olan bir ürüne dönüştürülmesi için önemli bir adım atıldı. Ancak biyokömürün tarım arazilerine sağlayacağı fayda, toprağın özelliklerine ve uygulama koşullarına göre değişiklik gösterebiliyor.