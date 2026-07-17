Tefenni Belediyesi, çevre kirliliği ve çöp konteynerlerinin yanlış kullanımıyla mücadele kapsamında denetimleri artırma kararı aldı. Belediye Başkanı Ümit Alagöz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, konteynerlerin bulunduğu alanlara ilave kameralar yerleştirileceğini ve kurallara uymayanlar hakkında Kabahatler Kanunu kapsamında işlem yapılacağını bildirdi.

ÇÖP KONTEYNERLERİ İÇİN YENİ DENETİM

Belediye Başkanı Ümit Alagöz, uzun süredir yapılan uyarılara rağmen bazı yurttaşların çöp konteynerlerine moloz, bahçe atıkları, mobilya ve beyaz eşya gibi evsel nitelik taşımayan atıkları bırakmayı sürdürdüğünü belirtti. Bu durumun çöp toplama araçlarına zarar verdiğini ifade eden Alagöz, sorunun cezai yaptırım olmadan çözülemeyeceğini savundu.

KAMERA SAYISI 800'E ÇIKARILACAK

Açıklamaya göre belediye, çöp konteynerlerine numara verecek ve konteynerlerin bulunduğu alanlara yeni kameralar yerleştirecek. Bu kapsamda ilçedeki kamera sayısının 500'den 800'e çıkarılması planlanıyor. Belediye, uygunsuz atık bırakan kişiler hakkında Kabahatler Kanunu ve Zabıta Talimatnamesi uyarınca cezai işlem uygulanacağını duyurdu.

EVSEL OLMAYAN ATIKLAR EVLERDEN ALINACAK

Belediye ayrıca, çöp konteynerlerine bırakılması uygun olmayan moloz, bahçe atıkları ve benzeri atıkları bulunan yurttaşların zabıta birimine başvurması halinde söz konusu atıkların belediye ekipleri tarafından adreslerinden alınacağını açıkladı. Açıklamada uygulamanın çevre temizliğinin korunması ve belediye araçlarının zarar görmesinin önlenmesi amacıyla hayata geçirileceği belirtildi.