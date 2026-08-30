Meksika'nın Puebla eyaletinde faaliyet gösteren sosyal girişim EcoDom, plastik şişeleri ve eski oyuncakları inşaat malzemesine dönüştürerek hem çevre kirliliğiyle hem de barınma kriziyle mücadele ediyor. Tesis bünyesinde her gün işlenen 5,5 ton atık, fırınlarda eritilip preslenerek dayanıklı duvar ve çatı panellerine çevriliyor.

PLASTİK ATIKLAR DUVAR PANELİNE NASIL DÖNÜŞÜYOR?

Toplanan plastik atıklar öncelikle zehirli gaz salınımı yapabilecek türlerden arındırılarak küçük parçalara ayrılıyor. 350 derece sıcaklıktaki endüstriyel fırınlarda 30 dakika bekletilen erimiş malzeme, hidrolik presler yardımıyla sıkıştırılıyor. Elde edilen 2,5 santimetre kalınlığındaki paneller; ısı yalıtımı sağlayan, düşük maliyetli ve 100 yıl boyunca bozulmadan kalabilen bir yapı malzemesine dönüşüyor.

40 METREKARELİK KONUTLAR 7 GÜNDE TAMAMLANIYOR

Standart bir konutun inşasında yaklaşık 2 ton plastik atığa denk gelen 80 adet panel kullanılıyor. İki oda, banyo, mutfak ve oturma alanından oluşan 40 metrekarelik evlerin kurulumu sadece 7 gün sürüyor. Devlet destekli sosyal konut projeleri kapsamında kriterleri karşılayan dar gelirli aileler, bu evlere yaklaşık 5.000 peso ödeyerek sahip olabiliyor.

Proje kapsamında Huauchinango, Chiconcuautla ve Pahuatlán belediyeleriyle yüzlerce konutun inşası için resmi sözleşmeler imzalandı. Tesis, hammadde tedarikini kesintisiz sürdürebilmek amacıyla yerel atık toplayıcılarına piyasa ortalamasının üzerinde ödeme yaparak bölgedeki toplayıcıların gelirlerini de ikiye katladı.