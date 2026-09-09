ABD'nin Connecticut eyaletine bağlı New Haven şehrinde, onlarca yıl boyunca çöp depolama alanı olarak kullanılan tıkalı bir tepe, 1.900 güneş panelinden oluşan bir enerji santraline dönüştürüldü.

Yerel yönetim ve özel bir geliştirici ortaklığıyla hayata geçirilen proje kapsamında, Middletown Avenue üzerindeki eski aktarma istasyonuna 1.900 adet güneş paneli kuruldu. Santralin, yılda yaklaşık 1,4 milyon kilovatsaat elektrik üreterek bölgedeki yaklaşık 200 hanenin enerji ihtiyacını karşılaması hedefleniyor. Üretilen elektrik, yerel dağıtım şirketi tarafından satın alınarak çevre mahallelere aktarılıyor.

ÖZEL BİR TEKNİKLE DEĞERLENDİRİLDİ

Riskli zemin yapısı nedeniyle geleneksel inşaat projelerine kapalı olan eski çöp depolama alanı, özel bir teknikle değerlendirildi. Yağmur suyunun içeri girmesini ve sızıntı sularının dışarı sızmasını önleyen koruyucu katmana zarar vermemek adına paneller, zemini delen temel kazıkları yerine ağırlıklı (balast) destek sistemleri üzerine yerleştirildi. Bu sayede koruyucu örtüye zarar vermeden montaj tamamlandı.

20 YILLIK SÖZLEŞME YAPILDI

Projeyi finanse eden özel geliştirici, sahayı kiralayarak New Haven şehrine 20 yıl boyunca yıllık yaklaşık 72 bin dolar kira ödeyecek. Şehir yönetiminin verilerine göre, santralin 20 yıllık süreçte sağlayacağı karbon tasarrufu, yaklaşık 32 bin ağacın karbon emilim kapasitesine denk geliyor. New Haven yönetimi, benzer projelerle toplamda 4 megavatlık kapasiteye ulaşmayı ve yıllık kira gelirini 250 bin dolara çıkarmayı planlıyor.

ÜLKE GENELİNDE 63 GİGAVATLIK POTANSİYEL BULUNUYOR

Yapılan ulusal araştırmalar, ABD genelinde atıl durumda bulunan 10 binin üzerindeki kapalı çöp depolama alanından veri sağlanan 4 bin 300’ünün güneş enerjisine dönüştürülmesi durumunda 63 gigavatlık kapasite elde edilebileceğini gösteriyor. Bu potansiyel, yıllık 83 teravatsaat elektrik üretimi ve 7,5 ila 20 milyon hanenin enerjisinin karşılanması anlamına geliyor.

Buna karşın mevcut verilere göre, çöplük alanlarında kurulu güneş enerjisi kapasitesi henüz 500 megavat seviyesinde bulunuyor ve bu tesislerin yüzde 75'i Kuzeydoğudaki dört eyalette yoğunlaşıyor.

Uzmanlar; alt toprak kaymaları, yüksek voltajlı nakil hatlarına uzaklık ve zemin kirliliği risklerinin bu tür projelerin yaygınlaşmasını yavaşlatan temel etkenler olduğunu belirtti.