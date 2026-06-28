Dünyanın en yoğun nüfuslu metropollerinden biri olan Hong Kong, iklim krizi ve kuraklık riskine karşı ezber bozan bir çevre yatırımlarına imza attı. Şehir yönetimi, eski bir sahil çöplüğünü devasa bir teknoloji üssüne dönüştürerek deniz suyunu içme suyuna çeviren Tseung Kwan O tesisinin ilk etabını hizmete aldı.

Küresel iklim düzensizliklerine karşı kentin su güvenliğini sağlamayı hedefleyen bu mega proje, geleneksel su kaynaklarına ve yağışlara olan bağımlılığı ciddi oranda azaltıyor.

İKİ SAATTE MUSLUĞA ULAŞIYOR

İleri teknoloji ters ozmoz yönteminin kullanıldığı tesiste, okyanustan alınan tuzlu su yüksek basınçlı özel filtrelerden geçiriliyor ve tüm süreç sadece iki saat içinde tamamlanıyor. Günlük 340 milyon litre deniz suyunu işleme kapasitesine sahip olan tesis, şehre her gün tam 135 milyon litre içilebilir temiz su pompalıyor.

Bu miktar, ilk etapta yaklaşık 370 bin kişinin, yani kentin toplam tatlı su ihtiyacının yüzde 5'ini tek başına karşılıyor. Gelecek yıllarda kapasitenin iki katına çıkarılarak günlük üretimin 270 milyon litreye ulaştırılması planlanıyor.

TESİS TEMİZ ENERJİ ÜZERİNE KURULDU

Deniz suyunu arıtmak yüksek enerji ve maliyet gerektiren karmaşık bir süreç olsa da Hong Kong, bu tesiste sürdürülebilirliği ön planda tuttu. Dev merkezin çatısına yerleştirilen güneş panelleri sayesinde şebeke elektriği kullanımı yüzde 16,2 oranında azaltıldı.

Ayrıca tesis içi geri dönüşüm mekanizmaları ve yağmur suyu toplama sistemleri sayesinde, işletmenin kendi içindeki su tüketimi de yüzde 50'nin üzerinde düşürüldü. Devrim niteliğindeki bu tesis, küresel ısınmayla mücadele eden tüm kıyı kentleri için adeta bir dönüm noktası ve ilham kaynağı niteliği taşıyor.