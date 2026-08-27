Fas'ın Kazablanka kentinde hayata geçirilmesi planlanan 1,5 milyar dolarlık dev altyapı projesiyle, şehrin en büyük çevre sorunlarından biri olan çöp dağları elektriğe dönüştürülecek.

İsviçre, Japonya ve Faslı şirketlerin oluşturduğu konsorsiyum tarafından yürütülen proje; evsel atıklar, güneş enersisi ve çöp gazını bir arada kullanarak 115 megavatlık kurulu güce ulaşmayı hedefliyor.

On yıllardır çevre kirliliği ve kokuyla anılan Mediauna çöp döküm alanının yerini alacak olan bu tesis, tamamlandığında günde 4 bin tondan fazla atığı işleyerek yaklaşık 1 milyon insanın elektrik ihtiyacını karşılayacak.

2030'DA FAALİYETE GEÇECEK

Küresel emisyonları düşürme yolunda da önemli bir adım olarak görülen tesisin, sokaklardan yaklaşık 300 bin aracı çekmeye eşdeğer bir sera gazı salınımını engelleyeceği öngörülüyor.

Çevreciler, atık yakma sistemlerinin geri dönüşüm teşviklerini azaltabileceği kaygısıyla projeye temkinli yaklaşsa da yetkililer tesisin enerji üretimindeki rolüne dikkat çekiyor.

Finansman süreçlerinin 2026'nın son çeyreğinde tamamlanmasıyla başlayacak inşaat çalışmalarının ardından, Afrika'nın türündeki ikinci büyük tesisinin 2030 yılında tam kapasiteyle faaliyete geçmesi bekleniyor.