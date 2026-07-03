Antik Apollonia-Arsuf kentinde yürütülen kazı çalışmalarında, ilk olarak sıradan bir çöp çukuru olarak tanımlanan alandan Bizans dönemine ait yüzlerce sağlam eser çıkarıldı. Tel Aviv Üniversitesi tarafından yürütülen arkeolojik kazılarda; aralarında altın sikke, yüzlerce kandil ve dini yazıtlı takıların bulunduğu bir hazine gün yüzüne çıkarıldı.

Arkeologlar, Pers döneminden Haçlı seferlerine kadar 1.500 yılı aşkın bir süre boyunca kesintisiz yerleşim gören antik kentin tarım arazisinde yürütülen çalışmalarda, günlük yaşam kalıntılarının üst üste bindiği karmaşık bir tabakalaşma tespit etti.

30 METRELİK ÇUKURDAN KULLANILABİLİR ESERLER ÇIKTI

Kazının merkezinde yer alan 30 metreden geniş devasa çukurda, ilk etapta çömlek kırıkları, endüstriyel atıklar, cam kalıntıları ve hayvan kemikleri gibi rutin evsel atıklara rastlandı. Ancak derinleştikçe, çöplük konseptiyle uyuşmayan yüzlerce sağlam nesneye ulaşıldı.

Proje yöneticilerinden Profesör Oren Tal ve Dr. Moshe Ajami, alanda çok sayıda tamamen sağlam ve kullanılabilir durumda eserin bir arada bulunduğunu bildirdi. Profesör Tal, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Çöplüklerde ve atık alanlarında sağlam kandiller bulmayı beklemezsiniz çünkü bunların kullanılması ya da satılması gerekir. Elde ettiğimiz veriler, geç Bizans döneminde bölgede yaşayan Samiriyeli topluluğunun, sağlam kapları kasıtlı olarak bu alana bırakmasına yol açan dinsel veya ritüelistik bir gelenek olduğuna işaret ediyor."

400'DEN FAZLA ALTIN SİKKE ÇIKARILDI

Yapılan incelemelerde, çukurdan MS 330 ile 1453 yılları arasındaki Bizans dönemine tarihlenen 400’den fazla sikke çıkarıldı. Çoğunluğu bronz olan bu sikke grubunun içinde bir adet altın sikke de yer alıyor.

Aynı dolgu tabakasında sikkelerin yanı sıra, hiçbir hasar görmemiş yaklaşık 200 adet Samiriyeli kandili, yüzükler ve altın takılar bulundu. Uzmanlar, buluntuların kondisyonunun, yer aldığı atık alanı ortamına kıyasla oldukça yüksek olduğunu raporladı.