Birleşik Krallık, ülkenin en büyük askeri üslerinden birinin hemen yakınındaki belediye çöplüğünde bulunan gizli belgelerle çalkalanıyor. The Sun on Sunday gazetesinin özel haberine göre, tesadüfen yoldan geçen bir vatandaş tarafından çöplükte bulunan çok sayıda evrakın, İngiliz ordusuna ait son derece hassas ve stratejik bilgiler içerdiği ortaya çıktı.

Ülke güvenliğinde ciddi bir zafiyet olarak değerlendirilen bu skandal gelişmenin ardından Kraliyet Askeri Polisi geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

SİLAH DEPOLARININ DETAYLI KONUMU ÇÖPTEN ÇIKTI

Çöplükte ele geçirilen dökümanların içeriği, askeri tesisin güvenliğinin nasıl tehlikeye atıldığını gözler önüne serdi. Skandala konu olan evrakların arasında askeri personelin gizli kalması gereken kişisel verilerinin yanı sıra silah depolarının detaylı konum ve mühimmat bilgileri, kritik nöbet değişim çizelgeleri, üssün güvenlik kuralları ve olası bir tehdit anında uygulanacak acil durum müdahale protokolleri yer alıyor.

Bu denli yüksek gizlilik derecesine sahip evrakların usulüne uygun şekilde imha edilmeden doğrudan çöpe atılması, askeri çevrelerde şok etkisi yarattı.

Kraliyet Askeri Polisi, resmi prosedürlerin dışına çıkılarak bu belgelerin nasıl çöplüğe ulaştığını ve güvenlik ihlalinin arkasında kimlerin olduğunu titizlikle araştırıyor.

İngiliz ordusunun imajına ve üs güvenliğine ağır bir darbe vuran olayla ilgili olarak, askeri yetkililerin soruşturma tamamen sonuçlanana kadar kamuoyuna detaylı bir açıklama yapmaktan kaçınacağı belirtiliyor.