Hayvan barınağında çalışan 48 yaşındaki Joanna Kathlyn Kinman, köpeklerin yerken kustuğu insan ayak parmaklarını fark etti. Kadın, kızıyla telefonda görüştükten sonra insan parmaklarını internette satışa çıkarma kararı aldı. Tanesini 400 dolardan satışa sunan Kinman, suçunu itiraf etti.

OLAY NASIL YAŞANDI?

Olay, köpeklerin eski sahiplerinin kalıntılarını kustuktan sonra barınak personelinin bunları çöpe atmasıyla başladı. Personelin işi bırakmasının ardından Kinman, çöpte kemikleri arayarak çıkardı. Polise verdiği ifadede, "Bu bir ayak parmağıydı ve harika olduğunu düşündüm" diyerek herkesin kanını dondurdu.

Bir hayvan barınağında çalışan Kinman, köpeklerin kustuğu insan ayak parmaklarını çöpte bulup sakladı. Mahkemede, Kinman'ın bu kalıntıları internet üzerinden satmayı planladığı ortaya çıktı.

AVUKATINDAN İLGİNÇ SAVUNMA

Kinman'ın avukatı, müvekkilinin eylemlerinin "spontane ve duyarsız" olduğunu savundu. Avukat, medyanın olaya gösterdiği yoğun ilginin zaten ona ağır bir ceza verdiğini savundu. Hakim ise Kinman'ın yaptığının ciddiyetini anlamadığını belirterek serbest kalmasını düşük bir ihtimal olarak değerlendirdi.