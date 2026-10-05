ABD’de 4 dolara satın alınan sıradan bir tablo, arkasında saklanan belgenin fark edilmesiyle milyonlarca dolarlık bir keşfe dönüştü. Yapılan incelemede belgenin, ABD Bağımsızlık Bildirgesi’nin 1776 yılında basılan nadir nüshalarından biri olduğu belirlendi.

TABLOYU SADECE 4 DOLARA ALDI

Tablo, ABD’de düzenlenen bir bit pazarında yalnızca 4 dolara satın alındı. İlk bakışta sıradan görünen eserin asıl değerinin tablonun kendisinden değil, arkasında bulunan tarihi belgeden kaynaklandığı daha sonra ortaya çıktı.

TABLONUN ARKASINDAN NE ÇIKTI?

Tablonun arka bölümünde bulunan belgenin incelenmesiyle bunun ABD Bağımsızlık Bildirgesi’nin 1776 tarihli nadir baskılarından biri olduğu anlaşıldı. Böylece birkaç dolara alınan tablonun arkasında tarihi değeri yüksek bir belgenin saklandığı ortaya çıktı.

1776 TARİHLİ NADİR BASKI OLDUĞU ANLAŞILDI

Belgenin ABD’nin bağımsızlığını ilan ettiği 1776 yılına ait nadir baskılardan biri olduğu tespit edildi. Tarihi belgenin niteliğinin belirlenmesinin ardından değeri de milyonlarca dolara ulaştı.

4 dolarlık tablonun arkasından çıkan Bağımsızlık Bildirgesi nüshası daha sonra açık artırmaya çıkarıldı. Nadir belge, düzenlenen müzayedede 2,42 milyon dolara alıcı buldu. Tarihi belge, tablonun arkasında bulunduğu için satın alma sırasında fark edilmedi. Belgenin ortaya çıkarılıp incelenmesinin ardından 1776 tarihli nadir bir Bağımsızlık Bildirgesi baskısı olduğu belirlendi ve açık artırmada milyonlarca dolara satıldı.