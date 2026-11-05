Colorado'nun Aspen kentinde 6 yıldır evsiz olarak yaşamını sürdüren 61 yaşındaki Michael Engfors, dondurucu kış şartlarında son parasıyla aldığı kazı-kazan kuponunu çöpten geri alıp kontrol ettiğinde 500 bin dolarlık büyük ikramiyenin sahibi oldu. İstatistiksel olarak 840 binde bir ihtimali gerçeğe dönüştüren bu kazanç, sokakta geçen uzun yılların ardından Engfors'un hayatında yeni bir dönem başlattı.

6 YILLIK SOKAK YAŞAMI BENZİN İSTASYONUNDA DEĞİŞTİ

İşini ve ardından evini kaybetmesiyle birlikte Aspen sokaklarında banklarda yatmaya başlayan ve kiliselerin aşevlerinden sağlanan yemeklerle hayata tutunan Michael Engfors, 6 yıl boyunca ağır şartlar altında yaşam mücadelesi verdi. Dondurucu bir kış gününde ısınmak ve şansını denemek amacıyla yol üstündeki bir benzin istasyonuna giren Engfors, cebinde kalan son 10 dolarla bir kazı-kazan kartı satın aldı.

840 BİNDE BİR İHTİMALLE GELEN BÜYÜK İKRAMİYE

İlk anda kazandığını fark edemeyip elinden düşürdüğü ve çöp kutusuna giden kâğıdı geri alarak üzerindeki alanları detaylıca kazıyan Engfors, 500 bin dolarlık en yüksek tutarın kendisine çıktığını gördü. Bayi yetkilileri ve Colorado Piyango İdaresi tarafından yapılan incelemelerin ardından 840 binde bir olasılık taşıyan biletin doğruluğu resmi olarak onaylandı ve ikramiye Engfors'un adına tahsil edildi.

İLK İŞİ 20 YILDIR GÖRMEDİĞİ KIZINI ARAMAK OLDU

Büyük ikramiyeyi almasının ardından lüks tüketim ya da kontrolsüz harcamalara yönelmeyen Engfors, eline geçen kaynağı öncelikle geçmişte koptuğu ailesine ulaşmak için kullandı. Yaklaşık 20 yıldır haber alamadığı ve izini kaybettiği kızını bulabilmek amacıyla özel bir araştırmacı görevlendiren Engfors, yerel toplum merkezlerinin de desteğiyle ailesine yeniden kavuştu. Yıllardır süren sokak hayatını tamamen geride bırakan 61 yaşındaki adam, kazandığı parayla başını sokabileceği küçük bir ev satın alarak yeni düzenine yerleşti.