ABD’nin Tennessee eyaleti, mimari ezberleri bozan sıra dışı bir yapıya ev sahipliği yaptı. Peyzaj ustası ve papaz Horace Burgess’in 1993 yılında ilahi bir ilhamla temelini attığı yapı, yıllar içinde sıradan bir ağaç ev olmaktan çıkıp 30 metrelik dev bir kompleks haline geldi.

DEV EVDE 258 BİN ÇİVİ KULLANILDI

Burgess, herhangi bir mimari çizim veya hazır proje kullanmaksızın, tamamen kendi vizyonuyla inşaata başladı. Yapının yükselmesini sağlayan en büyük unsur ise çevre halkının ve hayırseverlerin desteği oldu. Eski ahırlardan, yıkılan depolardan ve garajlardan toplanan geri dönüştürülmüş ahşap malzemelerle inşa edilen dev komplekste yaklaşık 258 bin çivi kullanıldı.

TAM 80 ODALI EV YAPTI

Adım adım büyütülerek devasa bir yaşam alanına dönüştürülen yapının içerisinde tam 80 oda, üç katlı dev bir ibadet alanı, koro bölümü ve hatta bir basketbol sahası yer alıyor. Katlar arasında bağlantı sağlayan yüzlerce merdiven, balkon, gizli geçit ve çevreyi kuşbakışı gören seyir noktaları bulunuyor. Yapının en tepe noktasına, eski oksijen tüplerinden dönüştürülerek yapılan dev çanlar yerleştirildi.

Çöpten toplanan ahşaplar ve hayırseverlerin bağışladığı tahtalarla el emeğiyle ortaya çıkarılan bu görkemli eser, sadece büyüklüğüyle değil; sürdürülebilir mimarisi ve arkasındaki adanmışlık hikayesiyle de dünyanın en ilginç yapıları arasında gösterildi.