Brezilya'nın Pernambuco eyaletine bağlı Itamaracá Adası'nda yaşayan çevre eğitimcisi Edna Dantas ve moda tasarımcısı kızı Maria Gabrielly Dantas, doğaya terk edilen atıklara karşı hayranlık uyandıran bir çevre hareketine imza attı.

Bölgedeki ormanlık alanların ve sahillerin çöplerle kirletilmesine sessiz kalmayan anne-kız, topladıkları 8 binden fazla atık cam şişeyi inşaat malzemesine dönüştürerek 70 metrekarelik yaşanabilir bir ev inşa etmeyi başardı.

Türk mimarisindeki geleneksel kerpiç ve taş işçiliğini andıran özel bir "biyoyapı" tekniği kullanan ikili, iki yıl süren bu zorlu projeyi tamamen kendi el emekleriyle tamamladı. "Tuz Evi" adı verilen 7 odalı bu çevre dostu konutta, şişeler dikey olarak harçla sabitlendi.

Duvarlarda kullanılan renkli camlar, içeriye süzülen güneş ışığıyla birlikte adeta tarihi camilerdeki vitray pencereleri andıran büyüleyici bir görsel şölen sunuyor.

Herhangi bir kurumsal sponsor ya da milyon dolarlık bütçeler olmadan, yerel esnafın ve turistlerin şişe bağışlarıyla yükselen bu yapı, düşük maliyetle de güvenli ve estetik konutlar üretilebileceğini kanıtlayarak inşaat sektörüne ilham kaynağı oldu.