Kenya'da şehir çöplüklerinden toplanan tonlarca atık plastik, ahşap direklerin yerini almak üzere geri dönüştürülerek çiftliklerde toprağa gömülüyor. Klasik yöntemlerle geri dönüştürülmesi imkansız kabul edilen karışık ve kirli atıklar, bu yöntem sayesinde çürümeyen ve termitler tarafından yenemeyen dayanıklı çit direklerine dönüşüyor.

AHŞAP NEDEN ÇÜRÜYOR, PLASTİK NEDEN ÇÜRÜMÜYOR?

Geleneksel ahşap çit direkleri, hava ile nemli toprağın birleştiği zemin seviyesinden kırılıyor. Ahşabın yapısında bulunan selüloz, mantar oluşumunu tetiklerken termitler için de doğrudan besin kaynağı oluşturuyor. Ekstrüzyon yöntemiyle plastik atıklardan üretilen direkler ise bünyesinde selüloz barındırmadığı ve su emmediği için mantar çürümesine veya termit tahribatına uğramıyor.

Plastik şişe veya gıda ambalajı üretiminde kullanılan standart geri dönüşüm tesisleri, tek tip ve tamamen temiz polimer malzemelere ihtiyaç duyuyor. Çit direği imalatında ise renk, temizlik veya polimer saflığı şartı aranmıyor. Şehir çöplüklerinden çıkarılan poşetler, filmler ve gıda tepsileri eritilerek kalıplardan geçiriliyor ve 7 ila 10 fit uzunluğunda profiller haline getiriliyor.

ORMANSIZLAŞMAYI ÖNLÜYOR VE BİNLERCE KİŞİYE GEÇİM SAĞLIYOR

Nairobi'de 15 yıl önce kurulan tesiste bugüne kadar 28 milyon pounddan fazla atık plastik işlendi. Ayda ortalama 66 bin pound atığı ekonomiye kazandıran tesis, kesilmekten kurtarılan ağaçlar sayesinde yaklaşık 4 bin 500 dönümlük orman alanını korudu. Sistem, fabrikadaki doğrudan istihdamın yanı sıra atık toplayan ve ayıran 12 bin kişiye sürekli geçim kaynağı sunuyor.

PLASTİK DİREKLERİN ZAYIF YÖNLERİ NELER?

Ahşaba kıyasla daha esnek bir yapıya sahip olan plastik direkler, uzun süreli ağır yük altında kaldığında kırılmak yerine deformasyona uğrayarak sarkma yapabiliyor. Yüksek sıcaklıklarda ahşaptan daha fazla genleşip büzülen malzeme, güçlü ultraviyole (UV) ışınları altında zamanla kırılganlaşabiliyor. Üreticiler, UV tahribatını geciktirmek amacıyla direkleri koyu renkli pigmentlerle kaplayarak kullanıma sunuyor.