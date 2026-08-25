Amerikan Kimya Derneğinin sempozyumunda sunulan ezber bozucu bir araştırma, çevre kirliliği ve kıtlık sorununa karşı bilim dünyasında çığır açtı. ABD'deki Southern Illinois Üniversitesinden (SIU) bilim insanları, plastik atıkları ve tarımsal artıkları tamamen yenilebilir gıdalara dönüştüren akılalmaz bir teknoloji geliştirdi.

PLASTİK VE MISIR SAPI LEZZETLİ BİRER KURABİYEYE DÖNÜŞTÜ

NASA'nın Derin Uzay Gıda Yarışması kapsamında başlatılan proje sayesinde "µBites" (mikro-ısırıklar) adı verilen özel kurabiyeler pişirildi. Süreçte doğada yüzyıllarca kaybolmayan Polyethylene Terephthalate (PET) plastikler ile mısır sapı ve yaprakları kullanıldı. Yüksek ısı, basınç, su ve oksijen yardımıyla karbon yapı taşlarına ayrıştırılan bu atıklar, genetik olarak tasarlanmış özel maya kültürleriyle beslendi.

VANİLYA KOKULU VE A VİTAMİNİ DEPOSU

Laboratuvarda geliştirilen farklı maya türleri sayesinde atıklar; protein, yağ, vitamin ve lezzete dönüştürüldü. Maya türlerinden biri kurabiyeye vanilya kokusu ve tadı verirken, bir diğeri havuca turuncu rengini veren A vitamini deposu beta-karoten üretti. Elde edilen besleyici bulamaç hamur haline getirilerek 3D gıda yazıcılarında şekillendirildi ve mikrodalgada pişirildi.

ZORLU ŞARTLARDA HAYAT KURTARACAK

Yapılan ilk laboratuvar testlerinde hiçbir toksik madde, ağır metal veya bakteriye rastlanmadı. Atıklardaki karbonun yüzde 50'sinden fazlasını sadece 1-2 gün içinde besine dönüştüren bu sistemin; afet bölgeleri, çöller, kutuplar ve denizaltıların yanı sıra gelecekteki Ay ve Mars görevlerinde temel gıda kaynağı olması hedefleniyor.