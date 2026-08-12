

New York’ta çöpe yanlışlıkla atılan iki aile yüzüğü, yaklaşık 9 tonluk çöp yığınının içinde yapılan aramayla yeniden sahibine ulaştı. Olay, hem çalışanların çabası hem de yüzüklerin aile için taşıdığı anlam nedeniyle büyük ilgi gördü.

Brooklyn’de yaşayan bir kişi, iki değerli yüzüğü yanlışlıkla çöpe attığını fark edince New York Temizlik Departmanı’na başvurdu. Normal şartlarda çöplerin diğer atıklarla karışması nedeniyle yüzüklerin bulunması neredeyse imkânsızdı. Çalışanlar, atıkların hangi güzergâhtan toplandığını belirleyerek yüzüklerin bulunduğu çöp kamyonunu tespit etti.

9 TONLUK ÇÖP TEK TEK İNCELENDİ

Ekipler, yaklaşık 20 bin pound yani 9 tonluk çöpü kamyondan boşaltarak aramaya başladı. Böylesine büyük bir yığının içinden küçük iki yüzüğü bulmak büyük şans gerektiriyordu.

Ancak arama başladıktan yalnızca 10 dakika sonra iki yüzük de bulundu.

YÜZÜKLERİN DEĞERİ DUDAK UÇUKLATIYOR

Bulunan yüzüklerden biri, dört nesildir aile içinde aktarılan pırlanta taşlı platin bir yüzüktü. Diğeri ise altın ve pırlantalarla süslenmiş bir aile yüzüğüydü.

Benzer özelliklerdeki yüzüklerin günümüzdeki piyasa değerleri üzerinden değerlendirildiğinde, iki yüzüğün toplam maddi değerinin yaklaşık 40-50 bin dolar seviyesinde olabileceği tahmin edilebilir. Ancak aile açısından asıl değerlerinin parasal karşılığı olmadığı belirtildi.