Hindistan'daki Brahmaputra Nehri üzerinde bulunan kum adasında sel sularının ardından gölge bulamayarak sıcaktan ölen hayvanları gören Jadav Payeng, 1979 yılında bölgeyi ağaçlandırma kararı aldı. İlk olarak 20 adet bambu fidesiyle başlayan dikim süreci, zamanla yerli ağaç türlerinin eklenmesi ve toprağın zenginleştirilmesiyle genişletildi.

JADAV PAYENG DEV ORMANI NASIL OLUŞTURDU?

Sürekli yaşanan nehir taşkınlarına ve erozyona rağmen alandaki çalışmaları aralıksız sürdüren Payeng, kuruyan fidelerin yerine yenilerini dikerek toprağın nem dengesini korudu. Ağaçların büyümesiyle birlikte bölgede gölgelik alanlar oluştu, erozyon azaldı ve doğal bitki örtüsü hızla gelişmeye başladı.

Payeng'in takma adından mülhem "Molai Ormanı" olarak adlandırılan alan, 550 hektarlık büyüklüğe ulaşarak New York'taki Central Park da dahil olmak üzere dünyadaki birçok ünlü alanı geride bıraktı.

MOLAI ORMANI HANGİ CANLI TÜRLERİNE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR?

Bitki örtüsünün yeniden kazanılması, yaban hayatının da adaya geri dönmesini sağladı. Günümüzde söz konusu ormanda filler, Hint gergedanları, Bengal kaplanları, geyikler, maymunlar, tavşanlar ve çok sayıda kuş türü doğal ortamlarında yaşamını sürdürüyor.

Yıllar boyunca tek başına yürüttüğü çalışmaları fark edilmeyen Payeng'in mücadelesi, fotoğrafçı Jitu Kalita'nın bölgeyi belgelemesiyle kamuoyuna taşındı. Çevre koruma alanındaki katkıları nedeniyle Payeng'e 2015 yılında Hindistan'ın en yüksek sivil nişanlarından biri olan "Padma Shri" madalyası verildi. Payeng, uluslararası alanda "Hindistan'ın Orman Adamı" unvanıyla tanınıyor.