Avustralyalı pilot Don Adams'ın 1969 yılında kiraladığı çorak Lady Elliot Adası, 50 yılı aşan ekolojik restorasyon çalışmasıyla tamamen yeşillenerek koruma altındaki bir ekosisteme dönüştü. Madencilik faaliyetleri nedeniyle bitki örtüsü ve toprağı tamamen yok olan adada yürütülen ağaçlandırma hamlesi, bölgedeki doğal yaşamı yeniden canlandırdı.

ÇORAK MERCAN ADASI NASIL YENİDEN CANLANDIRILDI?

1. yüzyıldaki madencilik ve hayvan otlatılması nedeniyle toprağı sıyrılan adayı kiralayan Adams, inşa ettiği çim pistin ardından anakaradan uçakla variller dolusu tatlı su ve binlerce fide taşıdı. Dikilen ağaçların zamanla adayı stabilize etmesiyle birlikte deniz kuşları bölgeye geri dönerek doğal besin döngüsünü yeniden başlattı.

BUGÜN HANGİ KORUMA STATÜSÜNE SAHİP?

Kuş popülasyonu ve bitki örtüsünün artmasıyla kendi kendini besleyen bir yapıya kavuşan ada, Büyük Bariyer Resifi Deniz Parkı'nın sıkı koruma altındaki "Yeşil Bölge" statüsüne alındı. Madencilik ve balıkçılığın tamamen yasaklandığı ada, günümüzde manta vatozları, kaplumbağalar ve yüzlerce balık türüne ev sahipliği yapan denetimli bir eko-tesis olarak işletiliyor.