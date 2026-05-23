Orta Doğu’da ABD, İsrail ve İran hattında patlak veren gerilimler küresel bir enerji krizini tetiklerken, Mısır’dan piyasaları rahatlatacak dev bir hamle geldi. Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanlığı, Batı Çölü’nün derinliklerinde son 15 yılın en büyük enerji rezervine ulaştıklarını resmen duyurdu. Bu gelişme, enerji arz güvenliğinin pamuk ipliğine bağlı olduğu bir dönemde sadece Mısır için değil, tüm bölge için umut ışığı oldu.

15 YILLIK SESSİZLİĞİ BOZAN REKOR

Bu büyük atılımın merkezinde, Güney Bostan-1X adı verilen stratejik arama kuyusu yer alıyor. Yapılan sondaj çalışmalarında, toplamda 121 metre kalınlığa ulaşan devasa petrol ve doğalgaz katmanları tespit edildi. İlk veriler, sahanın yaklaşık 9 milyar metreküp doğalgazın yanı sıra 10 milyon varil ham petrol ve kondensat barındırdığını gösteriyor. Toplamda 70 milyon varil petrol eşdeğerine ulaşan bu rezerv, Mısır’ın enerji haritasını yeniden çizmeye aday görünüyor.

Bu keşfi benzerlerinden ayıran ve stratejik değerini katlayan asıl unsur ise lojistik avantajı. Yeni bulunan enerji sahası, halihazırda faal olan üretim tesislerine ve boru hattı altyapısına sadece 10 kilometre mesafede bulunuyor. Bu yakınlık, milyarlarca dolarlık yeni altyapı yatırımı ihtiyacını ortadan kaldırırken, keşfedilen gaz ve petrolün çok kısa bir süre içinde ulusal şebekeye bağlanarak ekonomiye kazandırılmasını mümkün kılıyor.

ENERJİ KRİZİNE KARŞI SRATEJİK KALKAN

Mısır hükümeti, son yıllarda yerel üretimde yaşanan düşüşü durdurmak için agresif bir strateji izliyor. 2026 yılı sonuna kadar 100’den fazla yeni kuyu açmayı hedefleyen Kahire yönetimi, bu son keşifle birlikte enerjide dışa bağımlılığı azaltma yolunda en somut adımını atmış oldu. Bölgesel savaş senaryolarının petrol fiyatlarını tırmandırdığı bir atmosferde, Mısır’ın bu yerli üretim hamlesi, ülkeyi enerji denkleminde daha dirençli ve güvenli bir liman haline getiriyor.